Savaşan: 0.04 ölüm oranı ile KKTC dünya devi ülkelerden daha başarılı!

İstanbul’da gerçekleştirilen ve ABD, Azerbaycan ile Küba’dan turizm profesyonelleri ile birlikte katıldığı panelde konuşan Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19’a bağlı ölüm oranlarının ABD’de 7.33, Avrupa Birliği Ülkelerinde 4.15, İngiltere’de 3.29 ve Güney Kıbrıs’ta 1.91 seviyesinde olmasına karşın, bu oranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 0.04’lerde kaldığına dikkat çekerek Kuzey Kıbrıs’ın dünya devi ülkelere kıyasla daha güvenli ve sağlıklı bir turizm destinasyonu olarak dikkat çektiğini anlattı.

KKTC, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Güney Kıbrıs’a kıyasla başarılı bir performans gösterdi…

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda ABD’nin turizm alanında öncü konuşmacılarında Dr. Edward Dramberger moderatörlüğünde gerçekleşen “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” konulu panele konuşmacı olarak katılan UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 ile mücadelede pek çok ülkeye kıyasla gerek kendi halkının, gerekse de ülkesinde bulunan turistlerin sağlığını koruma noktasında ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, İngiltere ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere kıyasla Kuzey Kıbrıs’ın çok daha başarılı bir performans gösterildiğine dikkat çekti. Savaşan, elde edilen başarının Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde çalışan bilim insanlarının görev aldığı Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmalara dayanarak zamanında üretilen siyasi kararlar, ülke insanının kurallara uyumu, sağlık çalışanlarının olağan üstü çabası ve Türkiye’nin verdiği destek ile yakalandığını anlattı.





Hastane başvuruları kalpte 30’dan 10’a, kanserde 25’den 5’e düştü!

İngiltere - Imperial College verilerine bakıldığında pandemi öncesi ve sonrası Covid-19 dışındaki hastalıklar konusunda hastahanelere başvuru yüzdesinin oldukça düştüğüne dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, “kalpte 30’dan 10’a, kanserde 25’den 5’e, HIV’de 10’dan 2’ye, Diyabette 50’den 15’e düşen hastane başvurularına bakıldığında pandemi sonrasında medikal turizmde önemli bir hareketlilik yaşanacağı ön görüsünü paylaştı.

Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde önemli bir destinasyon olma potansiyeli var…

Sağlığa yatırım yapan ülkelerin büyüyeceği beklenen medikal turizm pastasından payını artıracağının ortada olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, gerek pandemi ile mücadelede elde ettiği başarı, gerekse de güçlendirdiği sağlık alt yapısı ile Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminde güçlü bir alternatif olabilme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti.





Sucuoğlu öncelikleri arasında turizmi çeşitlendirerek geliştirmek olduğunu açıkladı…

Konuşmasında Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yeni kuracağı hükümetin öncelikleri arasında turizmi çeşitlendirerek geliştirmek olduğunu açıkladığını anlatan Ahmet Savaşan, devletin verdiği destek ve turizmcilerin çok büyük gayretiyle Kuzey Kıbrıs’ın 2019’a gelinceye kadar yılda nüfusunun yaklaşık 3 katı turist ağırlamayı başarmış bir

ülke olduğunu anlattı. Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın Covid-19 ile mücadelede elde ettiği başarının da olumlu etkisiyle gezginlere, tatil, kültür, kongre, spor, sağlık, inanç gibi turizm alanlarında güçlü ve alternatif bir turizm destinasyonu sunduğunun altını çizdi.

Pandemide doğan fırsatları değerlendirerek sıra dışı rotalar içine gireceğiz…

Ahmet Savaşan sunumunun sonunda Kuzey Kıbrıs’ın, Covid-19 ile mücadeledeki başarısı, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, akıllı binalardan oluşan yüksek konforlu hastaneleri, tüp bebek merkezleri, yüksek teknoloji tıbbi cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonları yanı sıra otellerinde sunulan medikal masaj, spa uygulamaları ile birleştirdiği fiyat avantajları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken özelliklere sahip bir ülke konumunda olduğunu anlattı. KKTC’nin pandeminin öğrettikleriyle dönüşen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sıra dışı rotalar içinde yerini almak için gayret gösterdiğini belirten Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın gezginlere sunduğu sağlıklı tatil seçenekleri yanı sıra avantajlı sağlık turizmi ürünleri ile 2022’de önemli bir çıkış yakalayacağını vurguladı.