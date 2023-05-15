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Şampiyon Melekler’in anı pulu ve ilk gün zarfı perşembe günü satışa çıkıyor

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Posta Dairesi, İranlı ressam ve karikatür sanatçısı Alireza Pakdel'in “Şampiyon Melekler” için çizdiği eseri, anı pulu ve ilk gün zarfı olarak perşembe günü satışa çıkarıyor.

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Şampiyon Melekler’in anı pulu ve ilk gün zarfı perşembe günü satışa çıkıyor
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Devlet Basımevi'nde dijital usulü ile 8’li tabakalar ( 7 pul ve 1 vinyet) halinde filigranlı kağıda bastırılan pul ve ilk gün zarfı satışından elde edilecek gelir, Maliye Bakanlığı’nda depremle ilgili toplanan kaleme aktarılacak. 18 Mayıs’ta satışa çıkacak pullar postada bitene kadar satışta olacak.
6 Şubat’ta Türkiye'de meydana gelen ve “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencileri İranlı Karikatürist ve Ressam Alireza Pakdel tarafından çizilmişti. İranlı ressam ülkeyi ziyaret ederek, devlet ve hükümet yetkilileriyle de görüşmüştü.
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