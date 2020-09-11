Salgınla mücadelede organizasyon sorunu var

Cumhurbaşkanı Akıncı, bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık örgütleri de salgınla mücadelede organizasyon sorunu yaşandığına dikkat çekti



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, COVİD 19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri ve sağlık örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla saat 10.00’da gerçekleşen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada böylesi dönemlerde bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine kulak vermenin esas olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda görüşlerini açıklayan örgüt temsilcileri, öncelikle karar vericilerin kendileri ile daha iyi bir işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayarak, salgınla mücadelede organizasyon sorunu yaşanmakta olduğuna dikkat çektiler. Sağlık örgütü temsilcileri, sürecin bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için bilimsel veriler ışığında öngörülü davranmaya ve organizasyon kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Sağlık örgütü temsilcileri, özellikle yurt dışından ülkemize giriş yapması beklenen üniversite öğrencilerinin gelişinin çok iyi planlanması gerektiğini vurguladılar.

Toplantıda test sayısının özellikle risk gruplarına yoğunlaşacak şekilde artırılması, pandemi hastanesi başta olmak üzere altyapı eksikliklerinin giderilmesi, tüm bölgelerde sürekli hizmet verecek ateş polikliniklerinin ivedilikle hizmete sokulması, iyileşen hastalardan plazma temin edilerek kan bankasında stoklanması, özellikle temaslı takibini sağlayacak teknolojilerden yararlanmak gerektiği ifade edildi.

Sağlık personeli sayısındaki yetersizliğe işaret eden sağlık örgütü temsilcileri, önümüzdeki dönemde bu konuda yapılabilecekler konusunda bazı öneriler getirdiler. Toplantıda hijyene önem verilerek sosyal mesafe kurallarına uyulmasının ve maske kullanılmasının büyük önem taşıdığı, bu nedenle bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Sağlık örtülerinin temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce olduğu gibi şimdi de halk sağlığının korunmasına yönelik her türlü çalışmaya katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.



