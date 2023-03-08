Rengarenk bir yolculuk

Hikmet Uluçam’ın cennetten köşe, eşsiz botanik bahçesi, cumartesi günü ziyaretçilere açılıyor

Sanatçı, grafik tasarımcısı ve eğitimci Hikmet Uluçam, 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği soyu tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçların bulunduğu Lapta’daki botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü sekizinci kez ziyaretçilere açıyor.

Ziyaretçiler, baharın gelişini müjdeleyen çiçeklerin süslediği, nadide endemik tür ve yüzlerce çeşit kaktüsün bulunduğu botanik bahçede rengarenk bir yolculuğa çıkma imkânı bulacak.

Hikmet Uluçam, bu yılki “8. Cyclamen+” bahçe sergisini arka arkaya kaybettiği ablası Sergüzan Tamsel ve abisi Hüseyin Uluçam’ın anısına açıyor.

Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 11 Mart Cumartesi günü açılacak. Sergi, pazartesi, perşembe günleri ve 1 Nisan hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Uluçam’ın bahçesindeki çiçek ve bitkiler arasında, Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis cypria, Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı bulunuyor.

