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Raziye Kocaismail yeniden başkan

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Raziye Kocaismail yeniden başkan
10 Temmuz 2020 Cuma 14:19

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Raziye Kocaismail’in başkanlık görevini sürdürmesine karar verdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Olağan Genel Kurulu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde koronavirüs salgını nedeniyle 117 kişilik sınırlı bir sayı ile gerçekleşti.

Dernek Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada,
artan ekonomik sıkıntılara ve Derneğin artan üyelerine rağmen bağışlarla ayakta duran Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev alan Dernek personelinin ve Güney Kıbrıs’a hizmet götüren ekiplerin yanında, Evde Bakım Hizmet Ekiplerinin maaşlarının kesintisiz ödeniyor olmasının, kanser hastalarına yapılan ilaç ve bazı tedavi masraflarının karşılanıyor olmasının her kesimden insanların katkısı ile yapılabildiğini ifade etti.

Kanser hastalarının tedavilerinin ve PET/CT çekimlerinin salgın döneminde Yakındoğu Hastanesi tarafından ücretsiz yapıldığına da dikkat çeken Kocaismail, tüm YDÜ ailesine teşekkür etti.

Genel Kurulda mali rapor aklandı ve başkanlık için tek aday olan Raziye Kocaismail tekrardan Başkan seçildi, Gençlik Kolları Başkanı da Halil Karasoy oldu

Yönetim Kurulunda, Saffet Nadiri, Şerif Özhür, Ayşe Kanlıada, Fatma Sabri, Zarifşen Menteşoğlu, Keziban Dikmenay, Bahar Gökhan, Meliha Önder, Ülfer Uluel, Hale Alibaba Erdem, Güney Aktulga, Emel Akgönül, Hasan Sapsızoğlu ve Serap Özyalçın yer alıyor.

Bölge Sorumluları ise şöyle:

“Akdoğan: Özlem Aktuna, Alaniçi - Dörtyol: Faika Ergeç, Akova - Yıldırım: Nazan Aydıner, Boğaztepe: Özlem Özkan, Çatalköy: Cemaliye Karadayı Numan, Dipkarpaz: Murat Sünmez, Dikmen: Ceylan Dede, Esentepe: Adalet Şahiner, Girne: Şaziye Çınaroğlu, Girne Tulips: Nurten Oral, Güzelyurt: Kezban Dikmenay, İskele: Ersin Nizam, Kalavaç: Betül Şah, Köprü: Işın Alıkan, Lapta: Nidai Keleş, Mormenekşe: Fatma Güral, Lefkoşa: Ziynet Selçuk, Lefkoşa: İlkiz Akrep, Pınarbaşı: Halil Boşnak, Lefkoşa: Nuran Tanca Şekeroğlu, Lefke: Gültan Bayramoğlu, Mağusa: Zarifşen Menteşoğlu, Mağusa: Erhan Yaman, Mağusa: Mehmet Akan, Serdarlı: Ayşe Oben, Türkmenköy: Tülay Dürüst, Tuzla: Meliha Önder, Yeniboğaziçi: Fikriye Hürses

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