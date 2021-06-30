Raşit Özsağlam son yolculuğuna uğurlandı

Yiğitler’in 27 yıllık muhtarı Raşit Özsağlam bugün yapılan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Değirmenlik bölgesinin sevilen insanı, Yiğitler Köyü Muhtarı Raşit Özsağlam bugün son yolculuğuna uğurlandı…Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yiğitler köyünde önceki gece meydana gelen feci olay sonucu hayatını kaybeden köy muhtarı Raşit Özsağlam, bugün Yiğitler’de düzenlenen askeri tören ile Yiğitler Köyü Mezarlığı’na defnedildi.İçinde yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucunda göçük altında kalarak hayatını kaybeden Raşit Özsağlam’ın vefatı hem ailesi hem de tüm bölge insanında büyük bir üzüntü yarattı.Yiğitler Köyü Muhtarı olan merhum Raşit Özsağlam’ın eşi Hacer Özsağlam ve kızı Mesaret Özsağlam kazadan hafif yaralı olarak kurtulmuştu.Yiğitler köyünün 27 senelik muhtarı olan Raşit Özsağlam 3 çocuk babasıydı.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve tüm personel adına merhuma Allah’tan rahmet, tüm yaslı ailesine sabırlar dilerken, yaşanan bu feci olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.