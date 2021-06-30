banner583
banner676
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
15 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
18 0
 
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
21 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
21 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
724 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
46 0
banner661
banner682

Raşit Özsağlam son yolculuğuna uğurlandı

banner476

Yiğitler’in 27 yıllık muhtarı Raşit Özsağlam bugün yapılan askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

banner666
Raşit Özsağlam son yolculuğuna uğurlandı
Değirmenlik bölgesinin sevilen insanı, Yiğitler Köyü Muhtarı Raşit Özsağlam bugün son yolculuğuna uğurlandı…
Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yiğitler köyünde önceki gece meydana gelen feci olay sonucu hayatını kaybeden köy muhtarı Raşit Özsağlam, bugün Yiğitler’de düzenlenen askeri tören ile Yiğitler Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

İçinde yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucunda göçük altında kalarak hayatını kaybeden Raşit Özsağlam’ın vefatı hem ailesi hem de tüm bölge insanında büyük bir üzüntü yarattı.
Yiğitler Köyü Muhtarı olan merhum Raşit Özsağlam’ın eşi Hacer Özsağlam ve kızı Mesaret Özsağlam kazadan hafif yaralı olarak kurtulmuştu.  
Yiğitler köyünün 27 senelik muhtarı olan Raşit Özsağlam 3 çocuk babasıydı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve tüm personel adına merhuma Allah’tan rahmet, tüm yaslı ailesine sabırlar dilerken, yaşanan bu feci olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.  
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.