Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı

Necati Külahlılar
İktisatbank BTM1. Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek Aksa 1. Lig’e terfi eden Lapta takımı bugün sahasında oynadığı Denizli karşılaşması sonrasında şampiyonluğunu kutladı.
Sahasında konuk ettiği Denizli karşısında sahadan 3-1 galip ayrılan Lapta takımı maç sonunda taraftarlarıyla şampiyonluk sevincini paylaştı.
Şampiyonluk kutlamasına Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da katılarak takımı ve Lapta yönetimini kutladı.
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