Propaganda Polemiği

TC Büyükelçisi Feyzioğlu, Vadili’deki köy kahvesinde AKP propagandası yaptığı iddiasıyla bazı kesimlerden tepki gördü

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Vadili’deki köy kahvesinde AKP propagandası yaptığı iddiasıyla bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin de bu ziyarette Feyzioğlu’na eşlik ettiği görüldü.

Feyzioğlu’nun AKP propagandası yaptığı iddia edilen videoyu eski hakim Tacan Reynar, Twitter hesabından yayınladı.

Köy kahvehanesinde çekilmiş söz konusu videoda CHP’yi eleştiren Feyzioğlu, Vadili’deki vatandaşlara hitaben şunları söyledi:

“PKK’ya devlet kurmasın diye yaptığımız askeri harekata ana muhalefet partisi ve HDP, birlikte maalesef Mecliste bile ‘hayır’ oyu verdiler. ‘Suriye ve Irak’ta askerin ne işin var, çekin askeri’ diyorlar.”

Öte yandan konuyla ilgili paylaşımı yapan Tacan Reynar şöyle dedi:

“Büyükelçi’nin Parti Propagandası Yapması… NORMAL Mİ?

Yıllar içerisinde daha önce birçok kez Türkiye’deki partilerin KKTC’de seçim veya iletişim bürosu açmasının yasadışı olduğunu vurguladım. Neden?

Çünkü açılan bu bürolar hiçbir yasa tahtında kurulmuyor, dernek değiller, kayıtlı siyasi parti değiller vs. Hangi parti olursa olsun bunun hukuki zemini yok. Ancak bu videodaki durum biraz daha farklı. Sn.Feyzioğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçisi olarak ve Türkiye’de seçim süreci devam ederken, köy ziyaretleri düzenliyor, AKP karşısında bulunan muhalefeti eleştiren açıklamalar yapıyor. Tarafsızlık, diplomasi kuralları vs… Bunu da izleyip unutalım.”

