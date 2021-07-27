HP Başkanı Özersay, Rum tarafının milliyetçiliği körüklemek ve popülizm yapmak amacında olduğunu kaydetti, ayrıca “Devlette kilit görevlerde bulunan kişiler bu pasaportu almamalı” dedi



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, “Kapalı Maraş'ın bir kısmının daha açılması ile ilgili adıma karşılık bazı Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal edeceklerini” duyurmasını popülist bir adım olarak nitelendirdi. Özersay, Kıbrıs Rum tarafının yapmaya çalıştığının; “milliyetçiliği körüklemek ve popülizm yapmak” olduğunu kaydetti.

“Anastasiadis önce yasadışı olarak işgal ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hesabını versin” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum tarafı bu konuda hiçbir şekilde haklı değildir. Uluslararası toplumu harekete geçirerek Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye üzerinde istediği oranda baskı oluşturamadığı, yaptırım kararı aldırtamadığı için kendi iç politikasında durumu idare etmek ve halkına ‘Bir şey yapıyorum’ diyebilmek için bu konuyu gündeme getirdi. Buradan bazı siyasilerin pasaportunu iptal etse ne olacak, etmese ne olacak? Kıbrıs Türk tarafının Maraş’la veya doğal gazla ilgili aldığı kararları tersine çevirecek bir etkisi olmaz, olamaz. Anastasiadis’in bu manevrası popülist bir manevradır, önce hesabını vermesi gereken konular vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti diye oturduğu devlet, aslında işgal altında olan bir devlettir. Anayasal olarak da işgal altındadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti, gasp edilmiş bir sıfattır. Hırsızlık edip o adı gasp edip çalacaksınız, sonra da yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali şu hakkı iptal ederim diye tehditler savuracaksınız. Beni endişelendiren şey, bu bir başlangıç olur ve akıldışı tartışmaları tetikleyebilir. Bu akıldışı düşünceler artarsa savrulup gideriz. Oysa makul, mantıklı bir duruş sergilenmelidir.”

Kudret Özersay, Rum tarafından bugüne kadar herhangi bir pasaport, kimlik almadığını ancak alan Kıbrıslı Türklerin bu kimlikleri almalarını da yadırgamadığını kaydetti. Özersay, bu imkanlar ortaya çıktığında Kıbrıs Türk müzakere heyetinde görev yapan birisi olduğunu ve o görevleri yaparken bu belgeleri almanın çok tutarlı bir davranış olmayacağını düşündüğünü ifade ederek, “Devlette çeşitli kilit görevlerde bulunan kişilerin, özellikle uluslararası alanda temsil eden kişilerin mecbur olmadıkça, ciddi bir ihtiyaç olmadıkça bu belgeleri almamaları gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Kapalı Maraş’ın açılımıyla ilgili de soruları yanıtlayan Özersay, şöyle devam etti:

“Kapalı Maraş’la ilgili BM, AB veya diğer devletler nezdinde herhangi bir diplomatik girişim yapılmadı. Güvenlik Konseyi’nin açıklamasından anlıyoruz ki; son 6-7 aydır biz derdimizi anlatamamışız, bilgiler de yanlış. Oraya eski sakinlerinden başka kişileri götürüp yerleştirileceği yönünde iddialar var ve açıklamasında BM Güvenlik Konseyi bunu kınıyor. Rumlar bunu propaganda yapmak için bu şekilde anlatıyor ama siz Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanı olarak doğrusunu anlatıyor musunuz? Mesele budur. Rum tarafı hamlelerine devam ettiği için Avrupa Birliği yeni kararlar almak için toplantılar yapmaya başladı. AB’yi, BM’yi umursamayabilirsiniz, onların da bizi sevdiklerini düşünmüyorum ama uluslararası ilişkiler bir menfaatler ağıdır. Kendimizi doğru anlatmak zorundayız. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Ancak şu anda değildir.”

