Polisten önemli uyarı

Polis, bugünden itibaren geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araçların trafikten men edileceğini duyurdu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
12 Nisan 2023 tarihinden itibaren, Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün Polise verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçları da trafikten men edilecektir.
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