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Michael Jordan’ın ayakkabısı rekor bir fiyata alıcı buldu

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Michael Jordan’ın ayakkabısı rekor bir fiyata alıcı buldu
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Dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan’ın spor ayakkabısı açık artırmada 2,2 milyon dolar ile rekor bir fiyata alıcı buldu.

Müzayede evi Sotheby’s’in 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağını tahmin ettiği imzalı ayakkabılar, Jordan’ın müzayedede satılan en pahalı ürünleri arasında yer aldı. Ayakkabı 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Jordan’ın satılan ayakkabılarında daha önceki rekor fiyat 1,47 milyon dolardı.

Basketbolcunun 1998 NBA finallerinde giydiği bir forma ise geçen yıl 10,1 milyon dolara satılmıştı.

Toplam 6 NBA şampiyonluğu, 2 Olimpiyat Altın Madalyası ve çok sayıda başka ödülün sahibi olan Michael Jordan, tüm zamanların en büyük sporcularından biri olarak kabul ediliyor.

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