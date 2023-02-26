Polisin asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

Halkımızın huzur ve güvenliği için dün akşam ülke genelinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Halkımızın huzur ve güvenliği için dün akşam ülke genelinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekânları, kahvehaneler, pansiyonlar, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan yerler, bahis evleri, marketler, pansiyonlar ve kumarhaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir.

Ülke Genelindeki Asayiş Denetimleri Kapsamında;

(1) Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 111 kişi,

(2) İkamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi,

(3) İzin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi,

(4) Kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulunarak emare olarak alınmış ve iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.