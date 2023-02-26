banner913
banner885
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
27 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
7 0
 
Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
Pakistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
6 0
Türkiye'de depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
Türkiye'de depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 27 kişi tutuklandı
13 0
Türkiye'deki depremzedeler için 431 bin dolar yardım
Türkiye'deki depremzedeler için 431 bin dolar yardım
10 0
Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya'da 12 metre derinliğinde obruk oluştu
24 0
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
48 0
banner915

AKSA Futbol Ligleri 18. hafta günün sonuçları

banner476

banner825
AKSA Futbol Ligleri 18. hafta günün sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Bugün
ChinaB.G.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 1
Lefke-Hamitköy: 1 – 0
Cihangir-Göçmenköy: 3 – 0
K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova: 1 – 2
Yonpaş Dumlupınar-Mesarya:2 – 3
27 Şubat 2023, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Yenicami (Mehmet Sezener)
18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MağusaT.Gücü (Kerem Eran)
 
AKSA 1.LİG
Bugün
Yalova-Esentepe: 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe: 1 – 0
İncirli-Dörtyol: 1 – 2
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7 – 0
Düzkaya-Girne Halk Evi: 3 – 2
Pera Gençler Birliği-Binatlı: 0 – 0
Lapta-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Ünimar Maraş-M.Karşıyaka: 2 – 4
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.