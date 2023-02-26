AKSA Futbol Ligleri 18. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Bugün
ChinaB.G.Gücü-Türk Ocağı: 1 – 1
Lefke-Hamitköy: 1 – 0
Cihangir-Göçmenköy: 3 – 0
K.Kaymaklı-MeritA.Yeşilova: 1 – 2
Yonpaş Dumlupınar-Mesarya:2 – 3
27 Şubat 2023, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Yenicami (Mehmet Sezener)
18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-MağusaT.Gücü (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
Bugün
Yalova-Esentepe: 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu-Mormenekşe: 1 – 0
İncirli-Dörtyol: 1 – 2
Yeniboğaziçi-Yenierenköy: 7 – 0
Düzkaya-Girne Halk Evi: 3 – 2
Pera Gençler Birliği-Binatlı: 0 – 0
Lapta-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Ünimar Maraş-M.Karşıyaka: 2 – 4
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.