"KKTC’nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacak"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün tünelin açılışının ardından hem Güzelyurt hem Mesarya Ovalarının Anadolu suyuyla buluşmasıyla toprağın veriminin artacağını ve tüm tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacağını vurguladı

“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” bugün gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün tünelin açılışının ardından hem Güzelyurt hem Mesarya Ovalarının Anadolu suyuyla buluşmasıyla toprağın veriminin artacağını ve tüm tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacağını kaydetti.

Törene video konferans yöntemiyle katılan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, projenin tamamlanmasıyla tarım sektörünün çağ atlayacağını, KKTC’nin kalkınma hamlesinin farklı bir ivme kazanacağını belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı komutanlar, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.



277 milyon TL’ye mal olan proje ile tarım alanlarında yaşanan sulama sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Çamlıbel yakınlarındaki alanda düzenlenen tören öncesinde alana gelen devlet ve hükümet yetkililerine proje hakkında bilgi verildi. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Tanıtım filminin de gösterildiği törende, konuşmaların ardından protokol sahneye davet edildi ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile butona basılarak, tünel açma makinesinin tünelden çıkışının gösterilmesi ile ışık görünme töreni gerçekleştirildi.

ÇAVUŞOĞLU: “BU YATIRIM KKTC’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törendeki konuşmasında, bugünün KKTC için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, “Tarihi yazanlar burada, tarihi yazdıran ekranda” dedi.

Büyük bir fikrin ve fedakarlığın ürünü olan KKTC içme-sulama yatırımlarıyla ilgili gelinen aşamaya dikkat çeken Çavuşoğlu, projenin, birinci aşamasının içme suyu, ikincisinin ise ekonomik olan KKTC’nin çorak topraklarını yeşertmek ve insanını kalkındırmakla ilgili olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de olan her şeyi buraya aktarma noktasında ortaya koyduğu gayret ve Anadolu halkının Kıbrıs Türk Halkı ile her şeyini paylaşmasının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, bu yatırımın KKTC’nin kaderini değiştireceğini belirtti.

“74’te burada var olmaya başladık, şimdi 2021’de ekonomik olarak dünyayla yarışabilecek noktaya gelmek için her türlü gayreti burada görmekteyiz” diyen Çavuşoğlu, “Buradaki halk, susuz kaldığında suyunu Anadolu’dan almaktadır, arpasız kaldığında hayvancı, arpasını Anadolu’dan almaktadır. Balyası kalmayan hayvancı Anadolu’dan beklemektedir. Borusu kırılsa Anadolu’dan beklemektedir, yolu bozulsa Anadolu’dan beklemektedir” şeklinde konuştu.

Bu nedenle başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TC yetkililerine teşekkür eden Çavuşoğlu, “Ne zaman bir şeye ihtiyacımız varsa, yanımızdadırlar. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da… Kıbrıs Türk Halkı da her zaman Anavatan’ın yanında olmaya devam edecektir. Anavatandaki sevinçlere, üzüntülere ortağız. Yolumuz hep birliktedir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile çok daha ileriye gideceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’na açılan kucak ve samimiyet için teşekkür etti.

SANER: “TAM BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE”

Başbakan Ersan Saner de, bugünün, Kıbrıs Türk Halkı için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, 7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü barajının inşasıyla başlayan asrın projesinin, birçok kişi tarafından gerçekleşmesi imkansız olarak görülen bir rüya olduğuna işaret etti. Saner, projenin 17 Ekim 2015’te hizmete açılarak, ortaya konulan tüm hedeflerin birer birer gerçekleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Toplumların tarihleri boyunca yaşadıkları bazı dönüm noktaları olduğuna dikkat çeken Saner, dünya tarihinde gerçekleşen birçok devrimin bunları yansıttığını söyledi.

“İşte Anadolu’nun suyunun KKTC’ye aktarılması tam bir devrim niteliğinde olup, bu kaynak özellikle KKTC’de yaşayan halkımızın hayat kalitesini yükseltmiş, bugün ise yeşil ada Kıbrıs’ımızın yeşermesine imkan yaratacaktır” diyen Saner, projeyle 250 bin futbol sahası kadar bir alanın sulama ile hayat bulacağını kaydetti.

Anadolu suyunun deniz altından borularla KKTC’ye taşınmasının, içme suyu sıkıntısı yaşayan KKTC halkı ve susuz kalmaya yüz tutmuş topraklarla kavuşmasının önceleri hayal olduğunu ifade eden Başbakan Saner, “Bugün bu hayalin gerçekleşmesine hep birlikte tanıklık ediyoruz” dedi.

Saner, Türkiye’den gelen 75 milyon metreküplük suyun önce köylerin, beldelerin, kentlerin içme suyunu çözdüğünü, şimdi de adanın 2 büyük ovası olan Güzelyurt ve Mesarya Ovası’na hayat vereceğini söyledi.

Dünya tarihinin en büyük salgın dönemi ve tetiklediği sosyal, ekonomik, sıkıntılarla boğuşulan bir dönemde olunduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Bizim hedeflerimize, doğru bir şekilde ve kararlılıkla yürürken, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bizimle birlikte olması çok büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Yeni gelişen ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bu dünya düzeninde suyun ve tatlı suyun öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, bu tip kaynakların kıt kaynaklar ve ulaşması zor olduğunu söyledi.

Anavatan Türkiye’nin böylesi bir kaynağı Kıbrıs Türkü’ne hediye ettiğine vurgu yapan Saner, Anavatan Türkiye’nin her koşulda ve her türlü ihtiyaçta KKTC’nin yanındayım mesajı verdiğini belirtti.

“KKTC’NİN GELECEĞİNİ AYDINLATACAK”

Tünelin açılışı ve 4km’lik boru hattı ile Güzelyurt Ovası’na ve oradan da Mesarya Ovası’na verilecek su sayesinde yeşil ada Kıbrıs’ın üretime giden yolda en önemli mihenk taşı olacağını kaydeden Başbakan Saner, “Toplumsal kalkınmanın sembolü olacak olan bu tünelin açılışı, KKTC’nin de geleceğini aydınlatacak bir proje niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Saner son olarak, projenin hayata geçmesine imkan tanıyan, her zaman yanlarında olan, Anavatan’da ne varsa eş zamanlı olarak KKTC’de de olacak diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

OKTAY: “KKTC’NİN BEREKETİNE BEREKET KATMAK İÇİN ASLA ZAMAN KAYBETMEYECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, projenin KKTC’ye hayırlı olmasını diledi, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemli ve bir somut nişanesi olduğunu kaydetti, projenin gururun yaşadıklarını söyledi.

KKTC ile Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği çerçevesinde KKTC’nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ayır ayrı eğildiklerini, daha güçlü bir KKTC için üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydeden Oktay, yapımı devam eden yeni hava limanı, Pandemi Hastanenesi, yeni yol yapımları, gençlik ve spor tesisleri ve organize sanayi bölgesi altyapı çalışmalarını yakından takip ettikleri mega projeler arasında olduğunu vurguladı.

Tarımın KKTC’de kalkınmanın önünü açacak kırsal hareketlenmeyi getirecek önemli bir alan olduğunu belirten Oktay, KKTC’nin tarımsal ürünleri daha verimli şekilde üreterek hem kendi kendine yetebilmesi, hem de ihracatını artırmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin kısıtlı su kaynaklarıyla uzun yıllar su sıkıntısı çektiğini, evlerdeki musluklardan yıllarca tuzlu ve yosunlu su aktığını, tarımsal sulara tuz karıştığını dile getiren Oktay, bu sorunu ortadan kaldırmak için denizlerin altından inşa edilecek bir isale hattıyla su verilmesinin gündeme geldiğini ve bu projenin gerçekleştirildiğini anlattı.

Anadolu’nun suyunu Kıbrıs Türk Halkı’na ulaştıran projenin tarım ayağını da hayata geçirerek KKTC’nin tarımsal toprağına bereket katacaklarını ifade eden Oktay, bugün açılışını yapacakları tünelden alınacak suyun 4km’lik hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan önceki yıllarda yer altı suyuyla sulanan yaklaşık 20 bin dönümlük alana iletileceğini belirtti.

KKTC hükümeti ile eşgüdüm içinde suyun Mesarya’ya taşınması için çalışmaların hızlı şekilde başlayacağını da kaydeden Oktay, “KKTC’nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz, suya hasret KKTC arazilere yapılacak yağmurlama ve damla sulamalarıyla bereketlenirken KKTC tarımı da inşallah şahlanacaktır” diye konuştu.

İşbirliği protokolü kapsamında Çiftçi Salgın Destek Programı ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Programı gibi desteklerle KKTC’li çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, Ekonomik Ve Kalkınma İşbirliği’nin kendi ayakları üzerinde durabilen egemen KKTC’nin yükselme protokolü olacağını dile getirdi.

Daha müreffeh bir KKTC için her alanda çok projenin açılışını yapacaklarını dile getiren Oktay, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Tünelinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması ve KKTC tarımının gelişmesine vesile olmasını da diledi.

TATAR: “KESİNTİ DÖNEMİNDE ANADOLU’DAN KKTC’YE AKAN SUYUN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs’a Türkiye’den su getirilmesi projesinin yıllarca bir hayal olarak görüldüğünü ancak çok yoğun çalışmalarla hayata geçirildiğini kaydettiğini, bu projenin hayata geçtiğini görmenin kendisi için bir gurur, mutluluk olduğunu söyledi.

Bir projeye başlamanın en zor nokta olduğunu, Anamur’da projenin gerçekleştirilebilmesi için 3 köyün tahliye edildiğini kaydeden Tatar, köy halkına ve emeği geçenlere teşekkürlerini, sevgilerini iletti.

Geçen yıl Türkiye’den su getirilen hatta meydana gelen arızanın Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği, yoğun ve zor çalışmalarla giderildiğini ve tekrar su verilmeye başlandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, kesinti döneminde Anadolu’dan KKTC’ye akan suyun ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini söyledi.

Kesinti sırasında KKTC’de susuz kalındığını, tarımda ciddi aksaklıklara sebebiyet verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi ve olumsuz hava koşullarına rağmen süratli şekilde gerçekleştirilen tamiratla suyun tekrar akmaya başlamasının büyük başarı olduğunu vurguladı.

Tatar, bugün bu tünelin açılışıyla hem Güzelyurt hem Mesarya Ovalarının Anadolu suyuyla buluşmasıyla toprağın veriminin artacağını ve tüm tarımsal faaliyetlere yeni bir ivme kazandırılacağını kaydetti.

Tatar, “Yürekten teşekkür ederim ve bu çalışmaların KKTC’ye hayırlı olacağına yürekten inanırım, yapılan bu çalışmayla ülke içinde yeni pompalama ve yeni borularla çeşmelerimizden akan Anadolu suyunun tarımda da yaygınlaştırılması tarımsal faaliyetlerimizde gelişme ve halka umut olacaktır” diye konuştu.

Egemen KKTC’deki yapının ve devletin Anavatanı Türkiye ile yaptıkları çalışmalarla güçlenmesinin, ekonominin büyümesinin kendilerini mutlu edeceğini ve geleceğe güvenle bakmaları açısından kendilerine cesaret verdiğini dile getiren Tatar, bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi ve memnuniyetini ifade etti.