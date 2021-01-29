Pandemiyi esas şimdi yaşıyoruz

Dr. Dizdarlı, pandeminin esas şimdi yaşandığını, 15 gün tam kapanmaya gitmekten başka çare olmadığını vurguladı



Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, pandeminin 0 vakayla götürüldüğü sürecin iyi değerlendirilemediğini, gerekli organizasyonun yapılmadığını belirterek, pandeminin esas şimdi yaşandığını, bugün gelinen noktada 15 gün tam kapanmaya gitmekten başka çare olmadığını vurguladı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefon bağlantısı ile katılarak, “20 gün önce Alsancak ve Lapta kapanmış olsaydı belki de hastalık bu kadar yayılmazdı” dedi.

Sağlık birimleri içinde virüsün baş gösterdiğini dile getiren Dizdarlı, “Bu kırılma getirecektir. Hastanedeki doktorların ve hemşirelerin yakalanması kendi içlerinde ciddi sağlık sorunları çıkarır” ifadelerini kullandı.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tam kapanma ile uzunca bir süre 0 vakayla pandeminin geçirildiğini anımsatan Dizdarlı, “Bu sürede ne eğitim, ne yükseköğrenim, ne de sağlık altyapısını güçlendirmek için hazırlık yapıldı” diyerek, pandeminin aslında şimdi yaşanmaya başladığını vurguladı.

Pandemi Hastanesi’nin 15 Kasım’dan beri bir türlü hizmet veremediğini, açıldığı an niye dolduğunu ve telaşın başladığını kaydetti.

“Seçim, kurultay, genel sekreterlik gibi konulara dalıp zamanı kötü kullandık” ifadelerini kullanan Dizdarlı, gelinen aşamada artık adaletli bir kapanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vaka sayısında rekor artış yaşandığının altını çizen Dizdarlı, “Toplumun yüzde 70’ini aşılarsak nispeten salgını kontrol altına alırız, ancak aşının da yüz de yüz garantisi yoktur” diye konuştu.

Dizdarlı, market, benzinlik, eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı yerler dışında, önceden olduğu gibi her yerin 15 gün kapatılması gerektiğini savundu.

