“Pandemiden sonra KKTC yükselişe geçecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan yatırımlar ve gelişmelere işaret ederek pandemiyi atlattıktan sonra KKTC’nin bir yükselişe geçeceğini söyledi





Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında toplandı.

Saat 12.00 sıralarında başlayan toplantıda "Maraş açılımı" ele alındı.

Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesinin ardından 14.00’de ayrılan Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ersan Saner ilk sözü alarak, toplantıda öncelikle hükümetin 12 Temmuz’da ürettiği Maraş açılımı konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Bu konuda hükümetin atacağı adımlar ve Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs sorunu ve Maraş açılımındaki görüşlerinin paralellik içinde olduğunu kaydeden Saner, bu bağlamda ciddi bir işbirliği ve istişare içinde olduklarını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs sorunu konusunda tam bir mutabakat içinde olduğunu anlatan Saner, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın birlikte hareket ederek Kıbrıs konusunda ortak tezleri savunmaya devam edeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise toplantıda Maraş açılımının değerlendirildiğini belirtti. Bu bağlamda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha da güçlendirilmesi için nelerin yapılabileceğinin ele alındığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yangın konusunun da toplantıda ele alındığını kaydetti.

Aşılanmayla hem bulaş riskinin azaldığını hem de bulaşanların hastalığı hafif atlatabildiğini söyleyen Tatar, aşılanmamış olan kişileri aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Ülkede aşılanmanın yüzde 75 üzerine çıktığını söyleyen Tatar, geriye kalan yüzde 25’lik kesimi de aşılanmaya çağırarak, “Herkesin aşı olması bu memlekete bir borçtur” dedi.

“Aşı olursam ileride bana bir zararı olur mu?” endişesi taşıyanlar olduğunu ancak, covidin aşılanmayla geride bırakılabileceğini vurgulayan Tatar, eğitim yılı öncesi de bu konunun önemli olduğunu belirtti.

Şu anda eğitim yılının açılmasıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını ve sıkıntı olacağını da düşünmediklerini dile getiren Tatar, aşılanma sayesinde yurt dışından da üniversite öğrencilerinin gelebileceğini anlattı.

Tatar, bu eğitim yılında artık üniversitelerde de yüz yüze eğitim verileceğini söyledi.



“YAŞANANLAR KIBRIS’TA FEDERAL TEMELLİ BİR ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI GÖSTERDİ”

Özellikle Crans Montana’dan sonra yaşananların karşı tarafın Kıbrıslı Türkleri eşit görmediğini ve Kıbrıs’ta federal temelli bir çözüm olmayacağın gösterdiğini anlatan Tatar, “Siyasetimizi sürdürmek ve kazanımlarımızı pekiştirmek hepimizin en doğal hakkı ve temennisidir” dedi.

Yapılan yatırımlar ve gelişmelere işaret ederek pandemiyi atlattıktan sonra KKTC’nin bir yükselişe geçeceğini söyleyen Tatar, KKTC’nin ekonomik anlamda süratle gelişmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti.

İki devletliliğin de bu yönde bir istikrarın habercisi olduğunu anlatan Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle hükümetin attığı adımlara işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sorulan bir soru üzerine, Maraş’ın yerleşime açılabilmesi için Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi talimatı verildiğini dile getirdi.

Maraş’taki politikanın uluslararası hukuka uygun kararlar almak yönünde olduğunu anlatan Tatar, “Biz doğrusu neyse onu yapıyoruz” dedi.

Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğuna işaret eden Tatar, konunun BM’ye aktarılması gibi görüşler ifade edildiğini ancak bu gibi görüşlere asla saygı duyamayacaklarını dile getirdi.

“O kararlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan insan hakları bakımından eski sakinler, eski mal sahiplerine iadelerin gerçekleştirilmesidir” diyen Tatar bu amaçla Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararlar üretmesi gerektiğini anlattı.

Maraş konusunda kendisinin eşdeğercilerle görüştüğü yönünde spekülatif haberler çıktığını dile getiren Tatar “Asla böyle bir şey yoktur” dedi.

“Biz Maraş açılımını insan haklarının yerine getirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için yaptık” diyen Tatar, “Çok vesilelerle Maraş masaya geldi. Annan Planı’na evet deseler Maraş iade edilecekti. Crans Montana’da bir başarı olsaydı Maraş iade edilecekti. Ya da, ta Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş zamanında Ercan direk uçuşlara açılsaydı Maraş iade edilecekti. Bütün bu fırsatları Rum tarafı elinin tersiyle itti. Dolayısıyla hakimiyetçi zihniyet karşı bir 46 yıl daha Maraş’ı kapalı tutamazdık. Ezber bozulmuştur. Yeni siyasetle yeni bir kural geliştirilmiştir. Maraş meselsin de bunun bir boyutudur” diye konuştu.

Öte yandan zamanında müracaatını yapamamış ve mallarının karşılığında eşdeğerini alamamış kişilerin de ele alındığını dile getiren Tatar “Ama bu ayrı bir meseledir Maraş’la ilgisi yoktur” dedi.



