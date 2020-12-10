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“Pandemide en kritik dönemdeyiz"

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Dr.Dizdarlı, pandemi sürecinin en kritik döneminde olduğumuzu ifade ederek “Umarım şansımız sürer, dikkatli olmalıyız” diye konuştu

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“Pandemide en kritik dönemdeyiz"

 
 
Yeni hükümet özellikle “karantinalı girişler” konusunda uzmanları tedirgin ediyor.
Katıldığı tv programında konuşan Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı dikkatli olmamız gerektiğini şu sözlerle ifade etti;
“Türkiye ile bizim yakınlığımız var, akışkanlık var. Onun önüne biraz geçmek durumundayız. Çok çok dikkatli olmalıyız. Covid-19 sürecinin en kritik dönemini yaşıyoruz çünkü belki de… Devlet olarak, vatandaş olarak, hükümet olarak… Umarım şansımız devam eder. Çünkü pandemi sürecinde şansımız oldu çok ve ucuz atlattık bazı şeyleri… Bunu unutmayalım”
 
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