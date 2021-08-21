Pandemi Hastanesi’nden sevindirici haber

Pandemi Hastanesi’nde 27 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 20 güne yakın süre entübe olan Güzelyurtlu 67 yaşındaki Erol Çulluoğlu dün normal servise çıktı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne 21 Temmuz’da yatan 67 yaşındaki Erol Çulluoğlu, yoğun bakımdan çıktı.Çift doz aşılı olan Erol Çulluoğlu, 24 Temmuz’dan beridir yoğun bakım bölümünde yüksek akımlı oksijen tedavisi görüyordu.Erol Çulluoğlu, aslen Larnakalı olan ve Güzelyurt'a yıllarca muhtar olarak hizmet veren kardeşi Cahit Çulluoğlu ile birlikte koronavirüse yakalanmış ancak Cahit Çulluoğlu 6 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Erol Çulluoğlu’nun yoğun bakımdan çıkması başta ailesi olmak üzere hastane içinde büyük sevinç yaşattı.Öte yandan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sevindirici haberle ilgili bir paylaşım yaptı.Dr. Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:“Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.” diyen Uçaner, diğer hastalar için de yoğun bakım sürecini en kısa sürede atlatmaları dileğinde bulundu.Tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Uçaner, şu paylaşımda bulundu:“Neye mi mutlu oluyoruz?27 gündür yoğun bakımda tedavi gören, yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün (dün) servise çıkması.Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.Doktor, hemşire, yardımcı personele, elinize sağlık”Erol Çulluoğlu (solda) yoğun balkımdan çıktı, kardeşi Cahit Çulluoğlu (solda) 6 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti