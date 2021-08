Mehmet Enver Erkol, Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde solunum takviyesi alıyor



Toplumcu Kurtuluş Partisi üyesi Mehmet Enver Erkol, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acil Durum Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dördüncü günü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı günden beridir solunum takviyesi aldığını belirtti.

Mehmet Enver Erkol, kimsenin orada olmasını istemediğini, yaşadıklarının anlatılamayacak sadece yaşanılacak bir durum olduğunu belirtirken, Erkol’un tüm göstergelerinin normal olduğunu, şu an için önemli bir durum olmadığını aktardı.

Erkol, “Her an ne olur bilinmez, sadece dualarınıza ihtiyacım var, hoş çakalın” ifadelerini kullandı.

TKP üyesi Mehmet Enver Erkol’un yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Acil durum hastanesi yoğun bakımında dördüncü günüm.

Kimsenin burada olmasını istemem burası sadece yaşanır anlatılmaz.

Geldiğim günden beridir solunum takviyesi alırım. Tüm göstergeler normal şu an için çok önemli bir durum yok. Tabii her anne olur bilinmez sadece dualarınız ihtiyacım var. Hoşçakalın”