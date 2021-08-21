banner583
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
14 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
9 0
 
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
214 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
9 0
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
“Bu çöpleri buraya insanlar değil de hayvanlar mı bıraktı?”
30 0
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
20 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
75 0
banner661

“Dualarınıza ihtiyacım var”

banner476

Mehmet Enver Erkol, Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde solunum takviyesi alıyor

banner666
“Dualarınıza ihtiyacım var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyesi Mehmet Enver Erkol, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acil Durum Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dördüncü günü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı günden beridir solunum takviyesi aldığını belirtti. 
Mehmet Enver Erkol, kimsenin orada olmasını istemediğini, yaşadıklarının anlatılamayacak sadece yaşanılacak bir durum olduğunu belirtirken, Erkol’un tüm göstergelerinin normal olduğunu, şu an için önemli bir durum olmadığını aktardı. 
Erkol, “Her an ne olur bilinmez, sadece dualarınıza ihtiyacım var, hoş çakalın” ifadelerini kullandı. 
TKP üyesi Mehmet Enver Erkol’un yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde: 
“Acil durum hastanesi yoğun bakımında dördüncü günüm. 
Kimsenin burada olmasını istemem burası sadece yaşanır anlatılmaz. 
Geldiğim günden beridir solunum takviyesi alırım. Tüm göstergeler normal şu an için çok önemli bir durum yok. Tabii her anne olur bilinmez sadece dualarınız ihtiyacım var. Hoşçakalın” 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.