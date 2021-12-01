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Pandemi Hastanesi doldu taştı

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Pandemi Hastanesindeki kayıt memurunun merkeze alınmasından dolayı işler yavaşladı, kayıt işlemleri aksadı, kayıt için bekleyen pozitif vakalar uzun kuyruklar oluşturdu

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Pandemi Hastanesi doldu taştı
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Acil Durum Hastanesi kurulduğu günden bu yana en yoğun günlerini yaşıyor.  Gerek doktor, gerek hemşire gerekse hastabakıcı ve kayıt memuru eksikliği yaşanıyor.
Hasta insanlar hastaneye akın ederken, yetersiz eleman nedeniyle çalışanlar zor günler yaşıyor.
Böylesi yoğun bir dönemde yeni istihdamlar talep edilirken, Sağlık Bakanlığı partizanca adımlar atıyor. Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre, önceden iki memurla çalışan kayıt birimindeki memurlar bire düşürüldü, işlemler yavaşladı. Bu durum kapıda uzun bekleme sıraları oluşmasına yol açtı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli önceki gün bir kayıt memurunun ‘burası çok yoğun, beni bakanlığa alın’ talebine seçim nedeniyle olumlu yanıt verdiği ve kayıt memurunun Sağlık Bakanlığı’nda yoğunluk olmayan bir bölüme verildiği öğrenildi.
Pilli’nin bu şekilde bir karar vermesi hem orada işleyen personelin zor duruma düşmesine neden oldu hem de kayıt yaptırmayı bekleyen onlarca Covid-19 hastasının uzun kuyruklar oluşturmasına sebebiyet verdi.
Dün sabah itibarıyla Acil Durum Hastanesi’ne giden Covid-19 hastaları hastanenin dışına taşarak uzun kuyruklar oluşturdu. Hasta olan insanların bu şekilde uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan bu karar ciddi şekilde eleştirildi.
 
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