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Öznur ailesinin acı günü

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Öznur ailesinin acı günü
Ülkemizin değerli sanatçılarından gazetemiz yazarlarından ve Yakın Doğu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Şevket Öznur'un annesi Hatice Öznur hayatını kaybetti.
Uzun süreden beridir kanser tedavisi gören Hatice Öznur hayata tutunamayarak bugün vefat etti.
 Bizde Halkın Sesi Gazetesi ailesi olarak Şevket Öznur'a başsağlığı diliyoruz. 
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