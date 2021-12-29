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Özdil Nami’den Meclise veda

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Kıbrıs müzakerelerinde görüşmecilik, ardından ise Ekonomi Bakanlığını yürütmüş Özdil Nami, meclise veda etti.

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Özdil Nami’den Meclise veda
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Özdil Nami’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Aralık 2003'de girdiğim Meclise 18 yıldan sonra bugün son toplantı ile veda ettim. Bugüne kadar bana güvenip bu sorumluluğu veren herkese içtenlikle teşekkür ederim, umarım güveninizi boşa çıkarmadan görevimi yerine getirebilmişimdir. Elimden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım ancak elbette takdir sizlerin.
Geride kalan süre içinde başta partim CTP olmak üzere tüm siyasi partilerden milletvekili arkadaşlarıma, birlikte görev yaptığımız bürokratlara, meclis görevlilerine ve basın üyelerine gösterdikleri işbirliği ve dayanışmadan dolayı içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Ülkemizin daha güzel günler görebilmesi için meclis içinde ve dışında hepimizin  yapabilecekleri var, ben de bu amaçla üzerime düşen ne varsa bundan sonra da yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğim.
23 Ocak 2022'de yapılacak genel seçimlerde göreve gelecek tüm milletvekillerine şimdiden başarılar dilerim."
 
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