Oymacı: Doğru beslenmeye ve aktif yaşama özen gösterin

Diyetisyen Gizem Oymacı, 14 Kasım Dünya Diyabet günü nedeniyle açıklama yaptı.

Gizem Oymacı, Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2019 verilerine göre her 11 kişiden 1 kişinin diyabetli olduğunu açıkladığını belirtti. Doğru beslenme alışkanlıkları ve aktif bir yaşamın insanı diyabetten koruyabileceğini, ya da geçitiebileceğini vurgulayan Oymacı, herkesi diyabetin farkında olmaya ve bu çemberi daraltmak değil de genişletmeye davet etti.

Gizem Oymacı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Dünya Diyabet Günü. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2019 verilerine göre dünya üzerindeki her 11 yetişkinden 1’i diyabetli ve bu çember gün geçtikçe daralıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyabet “E yaşlanınca hepimizde çıkacak.” olarak baktığınız bir hastalık olarak kaldığı sürece, her an siz de diyabetli olabilirsiniz. Siz olmazsanız, ailenizden biri olabilir. Diyabet daha çok tip 2 formunda meydana çıkıyor. Tip 2 diyabet, genellikle fazla kilo, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz/inaktif yaşam ve genetik faktörlere bağlı olarak meydana geliyor. Ve genetiğinizi değiştiremeseniz bile, doğru beslenme alışkanlıkları ve aktif bir yaşam SİZİ DİYABETTEN KORUYABİLİR, ya da DİYABETİ GECİKTİREBİLİR.

12 yıllık diyabetli biri olarak söylemeliyim ki, başınıza gelebilecek en zor hastalıklardan biri diyabet. Benim gibi tip 1 diyabetlilerin buna engel olmak için şansı olmadı. Ama sizin bir şansınız olabilir. Yıllardır sizinle hayatımın diyabet kısmını da paylaşıyor olmamım nedeni buydu. Bu hayatı görmenizi istedim. Bu hayatı seçmemenizi istedim. Bunun FARKINA VARIN istedim. Benim gibi bunun farkına varmanızı isteyen diyabetli arkadaşlarım ve biz bunu yapmak isterken hem bu farkındalığı kazanıp hem de bize destek olmak isteyen diyabetli yakını arkadaşlarımla (hepsine milyon kez teşekkürler!) sizi bugün mavi giymeye, diyabetin farkında olmaya ve bu çemberi daraltmak değil de genişletmeye davet ediyoruz. Diyabetin farkında olun, farklı olun!"