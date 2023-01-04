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“Otellerimizin birçoğu bu yıl açılamayacak”

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Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Asgari ücret artışı, aşırı pahalılık yaratacak. Piyasa ucuzlatmak için çalışma yapılmazsa otellerimizin birçoğu bu yıl açılamayacaktır” dedi

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“Otellerimizin birçoğu bu yıl açılamayacak”
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, dün belirlenen 11 bin 800 TL net Asgari ücretin işe yaramayacağını vurguladı.
 “Asgari ücret artışı hayırlı olsun. Keşke işe yarasa ve satın alma gücü artsa ama ne yazık ki artmayacağı gibi daha da azalacak” ifadelerini kullanan Çağıner, “artış işe yarasa bu kadar artışa ihtiyaç olmazdı. Piyasa ucuzlatmak için çalışma yapılmazsa otelcilik sektörü için söylüyorum otellerimizin birçoğu bu yıl açılamayacaktır. Nedeni ise asgari ücret artışı değil onun yaratacağı aşırı pahalılık olacaktır” diye konuştu.
 
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