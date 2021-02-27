Ortak zemin aranacak

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, 5’li toplantının Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliklerinin teyit edilmesi ve resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayri resmi toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Olgun, “5 + BM gayri resmi toplantısında Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesi resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacaktır” dedi.

Resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak için yoğun istişareler sonucunda bu toplantının yapılmasına karar verildiğini söyleyen Olgun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve gelmesinin hemen ardından Anavatan Türkiye’nin tam desteğini alan yeni vizyonunu BM dahil ilgili tüm taraflarla paylaşmış ve paylaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Olgun mesajında şunları söyledi:

“Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıyla neticelenmesinin mevcut gerçeklerin kabulüyle, ancak iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde mümkün olabileceği ortadadır.

Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayrı resmi toplantısı için çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, geçtiğimiz hafta, müzakere süreçlerinde yer almış hukukçu ve akademisyenlerle yapılan çalışma sonrasında, müzakere süreçlerinde yer almış ve Kıbrıs sorunu üzerinde çalışan 15 uzman ve akademisyenle 1, 3 ve 9 Mart tarihlerinde üç ayrı çalışma daha yapılacaktır.

Müzakere Heyeti, yarım asrı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerin neden başarısız olduğuna dair kapsamlı çalışmasını tamamlamış olup, bundan çıkarılan dersler ışığında Kıbrıs’ta sürdürülebilir istikrar, uzlaşı ve iş birliğinin mümkün olması için sürecin hangi esaslar üzerine ve ne şekilde kurgulanabileceğine dair çalışmalarını sürdürmektedir. Tartışmasız olan, iki tarafın statülerinin eşit olduğu ve egemen eşit olduklarıdır. 5 + BM gayrı resmi toplantısında Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesi resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanıyacaktır.

Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayrı resmi toplantısına, iyi niyet ve samimiyetle, öngördüğü yapıcı vizyon çerçevesinde resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak bir zemine ulaşılacağı inancıyla hazırlıklarını sürdürecektir.”

Açıklamaya göre, 5+ BM gayri resmi toplantısına hazırlık amacıyla BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute, 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Tatar’la bir görüşme gerçekleştirecek, 9 Mart tarihinde ise Ergün Olgun’la çalışmalarda bulunacak.

