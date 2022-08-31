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“Oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğiz”

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KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk: “KTBK, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla koruma devam edecek ve bir 'oldu bittiye' asla müsaade etmeyecektir”

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“Oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğiz”

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz ’un 100. yıldönümünde Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Cumhuriyetimizin Kurucusu Ebedi Başkomutanı Atatürk,
Milletimiz bağrından çıkan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu ordumuz, hazırladığınız akıl dolu  strateji planına sadık kalarak cesaret ve fedakarlığı, azim ve kararlılığı ile 26-30 Ağustos 1922’de sizin emir komutanızla büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesini kazanılmıştır.
 Bu muhteşem zaferin 100. Yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha gururla ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.
Bu büyük zafer özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren mazlum milletler için de onur, şeref ve varoluş mücadelelerinde tek rehber ve esin kaynağı olmuştur. Türk milleti 30 Ağustos Zaferiyle sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek, anıtlaştırmıştır.
 Kahraman Türk ordusu Anavatan’daki istiklal mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü’nün hukukunu korumak maksadıyla mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kahraman Türk ordusunun bir parçası olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla koruma devam edecek ve bir 'oldu bittiye' asla müsaade etmeyecektir.
 Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."
 
 
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