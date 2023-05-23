Okullarda 45 Ülkeden Yabancı Öğrenci

KTÖS’ün araştırmasına göre kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ı KKTC vatandaşı değil. Çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarda en az 45 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. İlkokullarda ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranı yüzde 8. İskele bölgesinde yabancı öğrenci ortalaması yüzde 41

KKTC okulları, ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler konusundakatlanarak büyüyen önemli bir sorunla karşı karşıya.Ülkemizdeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden toplam 57 bin 311 öğrencininyaniçocuk, ana dili Türkçe olmayan yabancı öğrencilerden oluşuyor.%10,4 oranı 30 kişilik her sınıfta en az 3 kişinin Türkçe bilmediği anlamına geliyor. Girne, İskele ve Gazimağusa’da bu oranın %20’ler düzeyinde olduğu belirtiliyor.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda 08.00-12.40 saatleri arasında greve gitti.Sendika, Şehit İlker Karter İlkokulu önünde “Adanın Kuzeyindeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması da yaptı.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada yaptığı konuşmada, son yıllarda farklı ülkelerden, çeşitli nedenlerle göçler yaşandığını, doğal olarak çocukların da aileleriyle birlikte göç ettiğini dile getirdi.Maviş, yabancı öğrencilerin eğitim ihtiyacının öğretmenlerin, kişisel bilgi, beceri, deneyim ve inisiyatifine bırakıldığını söyledi.“Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda çok talihsiz ve çağdaşlıktan uzak bir açıklama yaptığını” ileri süren Maviş, “Bakanın, bu yıl ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenleneceğini, bu sınavı geçemeyen öğrencilerin derslere giremeyeceğini ve ücretli düzenlenecek kursa katılmayan öğrencilerin okula alınmayacağını söylediğini” iddia etti.Maviş, sendikanın yaptığı araştırma sonuçlarına göre, kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığını, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullarda en az 45 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.Kamu ilkokullarında eğitim gören, 44 farklı ülkeden gelen öğrencilerin ana dilinin Türkçe olmadığını dile getiren Maviş, “Bugün ilkokullarda ana dili Türkçe olmayan toplam yabancı öğrenci oranı yüzde 8’dir” dedi.En az 15 ilkokulda ana dili Türkçe olmayan, yabancı öğrenci oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğunu ifade eden Maviş, en yüksek oranı olan okulun ise yüzde 40 ile İskele bölgesinde olduğunu kaydetti. Maviş, İskele bölgesinde yabancı öğrenci ortalamasının ise yüzde 41 olduğunu söyledi.Araştırmaya katılan okulların yüzde 67’sinin okullarında ayrı Türkçe öğretimi ve oryantasyon sınıflarına ihtiyaç duyulduğunu belirttiğini dile getiren Burak Maviş, araştırmaya katılan okulların neredeyse tamamının Eğitim Bakanlığı tarafından yabancı öğrencilerin okula uyumu konusunda herhangi ek bir yardım almadıklarını ifade ettiğini belirtti.Okulların yüzde 40’ının kendi kısıtlı imkanlarıyla yabancı öğrencilerin uyumuna yönelik okul içi düzenlemelere gittiğini kaydeden Maviş, sadece okul içi düzenlemelerin yeterli olmadığını söyledi.ÖNERİLER…KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, araştırmaya katılan okullardan gelen önerileri şöyle sıraladı:“-Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma/dil öğretimi) için ihtiyacı olan okullara ek sınıflar açılmalı ve bu alanda uzmanlığı olan öğretmenler bu okullara gönderilmeli-Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve oryantasyon (uyum/alıştırma) yönelik eğitim programı ve eğitim materyalleri geliştirilmeli-Öğrencilere yönelik eğitim programı yanında bölgesel olarak aile eğitimi de verilmeli-Yabancı öğrenci sayısı belirli bir oranın üzerinde olan okullarda öğretmenlere yönelik okul bünyesinde mesleki gelişim faaliyetleri sağlanmalı-Eğitim programları ve etkinlikleri güncellenmeli-Öğrenciler ülkeye gelir gelmez Türkçe dil seviyesi belirlenmeli ve ona göre okullara yönlendirilmeli-Her bölgeye yabancı öğrencilere yönelik hızlandırılmış dil eğitimi veren merkezler açılmalı.”