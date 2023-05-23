KTÖS ile KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Öğretmenler, “Okullarımızı tuvalet kağıdı dilenir hale düşürdüler” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı önünde yöneticiler düzeyinde eylem yaparak, eğitimdeki sorunlara dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına siyah çelenk de bırakıldı.

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 10 başlık altında eğitimdeki sorunları sıraladı, çözüm önerilerini sundu.

Sendikaların “dayatma yasa değişikliği” yerine bilimi savunduğunu vurgulayan Maviş, “Eğitim Bakanı dayatma yasalar yerine şura kararlarına baksın” dedi. Son Eğitim Şurasında onaylanmış 417 karar olduğunu bildiren Maviş, bunların hiçbirinin uygulanmadığını anlattı.

Okulların güvenliği ve depreme dayanıklılıkları ile ilgili tetkiklerin eylül ayına kadar yapılmasını da talep eden Maviş, “Mart ayından beridir ileri tetkiklerin yapılmasını ve raporu bekliyoruz” dedi.

“Okullarımızı tuvalet kağıdı dilenir hale düşürdüler” diyen Maviş, hükümetler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yeterli bütçeyi ayırmadığını ve bunun da okul yöneticileri ile okul aile birliklerini “bağış” toplamaya ittiğini anlattı.

Özel okulların ekonomik istismar yaratacak şekilde fiyat belirlediğini belirten Maviş, yasal düzenleme yapılarak hem özel okul ücretlerinin hem de bu ücretlere yıllık yapılabilecek zam oranlarının sınırlarının belirlenebileceğini söyledi. Eğitim Bakanlığı’nı devlet okullarına yatırım yaparak özel okulların albenisini azaltmaya çağıran Maviş, “Özel okulların esamisi altında bir Eğitim Bakanlığı istemiyoruz” dedi.

“Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını yarın giderecekse yarın tam gün eğitime geçelim” diyen Burak Maviş, okul binalarının alt yapılarının güçlendirilmesi, tüm ihtiyaçlar belirlenmesi ve bütçe ihtiyacı ile fizibilite araştırmalarının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Maviş’in ardından konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanı'nı sorunları yok saymakla suçladı. Eylem, “Sorunları yok sayarak eğitimi ayakta tutan öğretmenlere ve öğretmenlerin haklarına saldırıyor ve toplumu şaşırtarak tam gün eğitimden bahsediyor. Siz önce kamusal eğitim ne durumdadır ondan bahsedin” dedi.

Öğretmenlere ve öğretmen sendikalarına yapılan saldırının topluma yapılan saldırı olduğunu ifade eden Eylem, Eğitim Bakanı’nın “aldığı talimatları yerine getirmeye çalıştığını” söyledi ve öğretmenlerin sonuna kadar mücadele edeceğini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, alınan talimatlarla hareket edildiğini ve eğitim ile sağlığın gözden çıkarıldığını savundu.

“Eğitim Bakanlığının anahtarı Elçiliğe teslim edilmişse açıklansın” diyen Gökçebel, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek diyalog zemini yaratılması çağrısında bulundu.

