Öfke büyük

Hükümetin ‘Belediyeler reformu’yla kapatmayı öngördüğü belediyeler yine Meclis önündeydi. Belediye araçları meclis kapısına dayandı, korna sesleri hiç susmadı. Eylemciler Meclis kapısını zorladı, Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı

Belediyelerin ‘reform öfkesi’ sokağa taştı. Dün Meclis önünde toplananYeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe belediyelerinin çalışanları ve bölgeliler, kapatmaya karşı eylem yapmaya devam etti.BES ve DEV-İŞ’in destek verdiği eylemde, Meclis komitesinde görüşülen, yerel yönetimler reformu ile bazı belediyelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenlemeler protesto edildi.Eylem dolayısıyla söz konusu belediyelere ait pek çok iş aracı Meclis önüne park edildi. Belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve bölge halkı da eyleme destek verdi.Eylemden dolayı Meclis önündeki yol trafik akışına kapatıldı.Eylemde, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi, yasa tasarılarını kornalar ve sloganlarla protesto etti.Eylemciler iş araçlarının üzerine çıkarak pankart açtı, alanda "birlik mücadele dayanışma, "Hükümet istifa" sloganları atıldı.Büyük iş araçlarının korna sesleri hiç susmazken, sesler Lefkoşa’nın birçok noktasından duyuldu.Belediyelerin Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı eylemde gerginlikler de yaşandı.Eylemciler Meclis kapısını zorladı, bazı belediye çalışanları Meclis bahçe kapısını tekmeledi. Bunun üzerine polis kapıya demir bariyer desteği koydu. Polis ile eylemciler arasında kısa süreli itiş kalkış yaşandı. Belediye çalışanlarının Meclis bahçesi kapısını tekmeleyip, açmak için sallaması ve zorlaması üzerine polis müdahale etti. Bir süre eylemciler ile Polisler kapıyı zorladı.“Ölmek var dönmek yok”, “Hükümet istifa”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan eylemciler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da seslendi, “Faiz istifa” sloganları attı.Öte yandan öğle saatlerinde ise eylemciler, Meclis arka kapısına gelerek, kırmaya çalıştı. Çevik Kuvvet ekipleri de olası müdahale için hazır bekledi.Bu arada Pazartesi günü Meclis önünde Yeniboğaziçi belediyesinin başlattığı eyleme, önceki gün Dikmen dün de Esentepe belediyesi ve Serdarlı Belediyesi de destek verdi. Bugün de Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri eyleme destek verecek.Belediye Reformu’nun görüşüldüğü komitede sendikaların talep ve önerilerinin ciddiye alınmaması üzerine BES ve DEV-İŞ örgütlü bulundukları 19 belediyede bugün genel greve gitme kararı aldı.Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, komitede önerilerinin ciddiye alınmadığını ve yasa tasarısının hızlıca geçirilmek istendiğini kaydetti. Naşit, komitenin tavrı sonrasında genel grev kararı aldıklarını açıkladı.19 belediyenin işçileri bugün saat 9:00’da Meclis önünde toplanmaya başlayacak.Meclis önünde konuşan Dev-İş Başkanı Koral Aşam ise, hükümet belediyeler reformu konusunda dayatma yapıldığını ve asla uzlaşıya yanaşmadıklarını kaydetti.Dev-İş ve BES olarak asla bu dayatmaları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Aşam, ‘yarın (bugün) tüm belediyeler işi gücü bırakıp Meclis önüne gelecek’ diye konuştu.BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da hükümetin Ankara’dan para koparmak adına belediyeleri gözden çıkardığını belirterek, ‘Allahına kadar meydandayız, Lefkoşa’yı feth edeceğiz’ dedi.Öte yandan ülke genelinde eylem ve grevlerin devam etmesi üzerine Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun sendikaları Başbakanlığa davet ettiği öğrenildi.Başbakan Faiz Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla gönderdiği davetten bu sabah sendikaların temsilcileri ile görüşecekBelediyelerin Meclis önündeki eylemi sürerken dün saat 10.00'da toplanması gereken İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP’li üyelerin toplantıya geç katılması nedeniyle gecikmeli olarak saat 15.30’da toplanabildi. Komite gündeminde belediye reformuna ilişkin yasa tasarısı bulunuyordu. Tasarı bazı belediyelerin birleştirilmesiyle sayının 13'e düşmesini öngörüyor.Öte yandan CTP Milletvekilleri, “Belediyeler Reformu”nu görüşecek olan ‘Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne, belediye emekçilerinin yelekleriyle katıldı.