Yılbaşının çeşitli etkinliklerle otel ve evlerde kutlanacağına işaret eden Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kurallarına uyulması gerektiğini kaydederek Omicron varyantının Covid-19 salgınını bitireceği görüşünü paylaşarak, “Ocak ayını atlatırsak biz bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kış aylarında gribal enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çekerek, omicron varyantının da hızlı yayılması nedeniyle tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Halka; maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması çağrısını yineleyen Bakan Pilli, aşı olmayan kişilerin aşı olmasını, hatırlatma dozunu yapmayanların da hatırlatma dozlarını yapmalarını istedi.

Şu anda sağlık altyapısında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Pilli, yoğun bakımda yatan hasta sayısında da düşüş olduğunu açıkladı.

Yılbaşının çeşitli etkinliklerle otel ve evlerde kutlanacağına işaret eden Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Omicron varyantının Covid-19 salgınını bitireceği görüşünü paylaşan Bakan Pilli, “Ocak ayını atlatırsak biz bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Pilli, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’den bilgi aldı.

Bakan Pilli basına yaptığı açıklamada, ilk olarak yeni yıl nedeniyle halka sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

2019’da başlayan Covid-19 pandemisinde 2022’ye gelindiğine işaret eden Ali Pilli, Omicron varyantı ile bu hafta salgının en yüksek seviyeye çıktığını kaydetti. Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını ifade eden Bakan Pilli, bunun bütün dünyayı sardığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının 4 bine çıktığına dikkat çeken Bakan Pilli, KKTC’de rakamın 300 civarında olduğunu, bunun sağlık çalışanlarının ve halkın duyarlı olmasından kaynaklandığını belirtti. Sağlık çalışanlarının ve bakanlık personelinin özveriyle çalıştığını dile getiren Pilli, vaka sayısının 300 bandında kalması halinde sağlık yükünün artmayacağını belirtti.

“OMİCRON VAKALARI GENELLİKLE ASEMPTOMATİK SEYREDİYOR”

Omicron varyantının diğerlerine göre daha az zarar verse de sağlık yükünü artırdığını ifade eden Pilli, omicron vakalarının genellikle asemptomatik seyrettiğini söyledi. Omicron vakalarında, semptomların daha hafif olduğunu ifade eden Pilli, bunları öksürük, boğaz ağrısı olarak sıraladı. Bu varyantta özellikle aşı olan kişilerin hastaneye yatma ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, aşının öneminin altını çizdi.

Halka seslenen Sağlık Bakanı Pilli, önümüzdeki 2 ayın çok önemli olduğunu belirterek, tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Omicron vakalarında semptomlar hafif olsa da, hızlı yayıldığına dikkat çeken Pilli, vakaların artışıyla sağlık yükünün artacağını belirtti.

BAKAN PİLLİ’DEN HALKA AŞI OLMA ÇAĞRISI

Aşı olmayan kişilere, aşı olmaları çağrısı yapan Pilli, hatırlatma dozunu yapmayanların da hatırlatma dozlarını yapmalarını istedi. Özellikle Ocak aylarında gribal enfeksiyon vakalarının da arttığına dikkat çeken Bakan Pilli, omicron varyantının da hızlı yayılması nedeniyle önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. Pilli, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması durumunda salgının hafif atlatılacağı innacını dile getirdi.

Dünyada gribal enfeksiyon salgını olduğunu belirten Sağlık Bakanı Pilli, gribal enfeksiyon salgını ve Covid-19’un beraber seyretmesinin özellikle kronik vakalara daha fazla zarar verdiğini söyledi.

“SAĞLIK ALTYAPISINDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK”

Şu anda sağlık altyapısında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Pilli, 120 yataklı Acil Durum Hastanesi’nde 50 yatağın dolu olduğunu, diğer vakaların evlerinde veya otellerde bulunduğunu ve semptomlarının hafif seyrettiğini belirtti.

“YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR”

Acil Durum Hastanesi’nin dolması durumunda ikinci ve üçüncü alternatifleri bulunduğunu kaydeden Bakan Pilli, yoğun bakımda yatan hasta sayısında da düşüş olduğunu açıkladı. Yoğun bakımda 10 hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, yoğun bakımda 26 tane boş yatak bulunduğunu belirtti.

“BİREYSEL TEDBİRLER, TOPLUMSAL TEDBİRLERİ ÖNE ÇIKARIR”

“Bireysel tedbirler, toplumsal tedbirleri öne çıkarır” diyen Pilli, bireysel olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve aşı yapılmasının önemini yineledi.

“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN KURALLARINA UYULMALI”

Yılbaşının çeşitli etkinliklerle otel ve evlerde kutlanacağına işaret eden Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti. Evlerdeki kutlamanın 10 kişi ile sınırlandırıldığını ifade eden Bakan Pilli, tüm evlerin kontrol edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, vatandaşların ücretsiz antijen testi yaptırarak, önlem alabileceğini ifade etti.

Ocak ve Şubat aylarında gribal enfeksiyon vakalarının arttığını ve omicron mutasyonunun hızlı yayıldığını yineleyen Bakan Pilli, vaka sayılarında artış beklediklerini ancak tedbirlerin alındığını söyledi.

Vatandaşların yılbaşı gecesi ve Ocak ayında kurallara uymasını isteyen Ali Pilli, tek başına maskenin bile gribal enfeksiyondan koruduğunu vurguladı.

“KÖYÜN MİNARESİ GÖRÜNÜYOR”

“Bu 2 ayı güzel bir şekilde atlatırsak köyün minaresi görünüyor” diyen Pilli, omicron varyantının Covid-19 salgınını bitireceği görüşünü paylaştı. Dünyanın görüşünün de böyle olduğunu ifade eden Bakan Pilli, “Ocak ayını atlatırsak biz bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Acil Durum Hastanesi yapılmamış olsaydı biz şimdi burada konuşamazdık” diyen Pilli, Türkiye Cumhuriyeti devletine bir kez daha teşekkür etti.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin (AMATEM) temelinin atıldığını, karkasının çıktığını ifade eden Ali Pilli, ihaleye çıkması durumunda merkezin 6 ayda biteceğini kaydetti. Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane ve Güzelyurt Hastanesi’nin de 6 ay içerisinde bitebileceğini söyledi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin 2 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ise yanan bir bölüm kaldığını, seçim yasaklarından sonra 15 yataklı bir yoğun bakım ve 2 tane de ameliyathanenin kısa bir sürede yapılacağını kaydetti. Pilli, gerek kamuda gerekse özelde yoğun bakım kapasitesinin düşük ve yetersiz olduğunu belirterek, seçimden sonra yoğun bakım yatak sayısını artıracaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli son olarak, 2022 yılının halka önce sağlık, sonra mutluluk ve barış getirmesini diledi.

Pilli’ye ziyaretinde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa eşlik etti.