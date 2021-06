UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, ‘aday olmayacağı’ yönünde dedikoduların yayıldığına dikkat çekerek, "Ben, ne pahasına olursa olsun adayım” ifadelerini kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu , Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Sucuoğlu, UBP Kurultayına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, yoğun bir şekilde çalıştıklarını, arkadan gelen haberlerin de oldukça olumlu olduğunu ifade etti.“Bana göre halk büyük oranda karar verdi” diyen Sucuoğlu, “Belki son süreçte yüzde 5’lik oynama olabilir. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Benim gördüğüm, gittiğim her yerde insanlar kararlarını vermiş durumda” şeklinde konuştu.‘Faiz Bey aday olmayacak’ şeklinde dedikoduların da yayıldığına dikkat çeken Faiz Sucuoğlu , şöyle devam etti:“Varsa bir şey, halkın önüne çıkıp söylesinler. Geçmişe yönelik hesap veremeyeceğim tek bir zerre yoktur. Adaylık düşünen bazı arkadaşlar, dedikodular yaymaya çalışıyor. Benim yaptığım ve söylediğim her şeyin şahidi vardır… UBP’nin sallandığı her dönem bu ülke de sallanıyor. Bırakın taşlar yerine otursun. Bırakın su aksın yolunu bulsun. Kendinize güvenmezseniz, başka yerlerden yardım almaya çalışırsanız, ayak oyunları yaparsanız bu üye sizi affetmez, bu üye partiye küser. Politikaya izin vermeyeceksiniz dostlarınızla aranızı bozsun. Bu sürece kendine güvenen arkadaşların girmesi lazım. 'Aman böyle, aman şöyle' rollere girildiği anda bu parti çok sıkıntılı bir sürece girer. Bu bir fırsattır. Faiz Bey aday olmazsa noktayı koyar. Bazıları Anavatanı her sıkıştıklarında kullanıyor. Anavatanımızı bırakın, yıpratmayın… Türkiye’yi ben hiçbir şekilde masaya yatırmam. Biz gelip geçiciyiz. Bu iki ülkenin arasındaki ilişkiler kardeşlik ilişkileridir. Dolayısıyla ben, ne pahasına olursa olsun adayım. Birisinin adamları, başka görevde olmasına rağmen 'Faiz Bey aday olmayacak, boşuna desteklemeyin' gibi haberler yayıyor. Tespit ettik kendisini...”Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner ’in, kurultay tarihi olarak, Ekim sonu birinci tur, ikinci turun ise Kasım ayında olacağını açıkladığını belirten Sucuoğlu, “Ekim ayının 1’inde Meclis açılıyor… Benim şahsi düşüncem, bir ay erkene çekelim; Kurultayı Eylül ayında bitirelim. Taşlar yerine oturmuş şekilde Meclis başlasın. Eylül ayının 15’i gibi yapalım kurultayı…” ifadelerini kullandı.