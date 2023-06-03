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“Muska mı takalım?”

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“Muska mı takalım?”
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Ülkenin hasta potansiyeli en geniş doktorlarından Çocuk ve Ergen psikiyatristi Ayşe Zeki, ilaç eksikliğini uzun süredir vurgulamaya çalışıyor.
Doktor Ayşe Zeki, son çare olarak da sosyal medya alanı Faceebok’ta profil fotosunu değiştirerek farkındalık yaratmaya çalıştı.
Ayşe Zeki “muska mı takalım, dikkat eksikliği ilacı yok” diye isyan etti.
 
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