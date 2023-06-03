Ülkenin hasta potansiyeli en geniş doktorlarından Çocuk ve Ergen psikiyatristi Ayşe Zeki, ilaç eksikliğini uzun süredir vurgulamaya çalışıyor.
Doktor Ayşe Zeki, son çare olarak da sosyal medya alanı Faceebok’ta profil fotosunu değiştirerek farkındalık yaratmaya çalıştı.
Ayşe Zeki “muska mı takalım, dikkat eksikliği ilacı yok” diye isyan etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.