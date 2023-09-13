MÜSİAD KKTC Başkanı Gündoğdu’dan bazı işyerlerine yönelik eleştiri

Müstakil Sanayici ve İşadamları KKTC Derneği (MÜSİAD KKTC) Başkanı Ramazan Gündoğdu, bazı iş yerlerinin başörtülü çalışan kabul etmedikleri yönünde söylem ve eylemde bulunduklarını iddia ederek, eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Gündoğdu, süreçten üzüntü duyduklarını belirterek, bunun "büyük önder Atatürk’ün laiklik ilkesiyle ilişkilendirilemeyeceğini" söyledi.

