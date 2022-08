Mülteci Hakları Derneği bağış kampanyası başlattı

Mülteci Hakları Derneği, ülkede yaşamını sürdüren mülteci çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla tek seferlik bağış kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, “sayende mümkün” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasında, ülkede yaşamını sürdüren 30 mülteci çocuk için destek istendi.Çocukların okul ödemeleri, kırtasiye ihtiyaçları, özel ders masrafları, üniforma giderleri ve eğitim yılı içerisinde çıkabilecek olan diğer masraflar için başlatılan tek seferlik bağış kampanyasına; Sabit Hat GSM kullanıcıları; KKTCELL kullanıcıları ‘BAGIS’ Yazıp 3203’e SMS göndererek, Vodafone kullanıcıları ‘BAGIS’ Yazıp 3204’e SMS göndererek tek seferlik 20 TL tutarında bağış gerçekleştirebilecek.“Banka hesap numaraları: Türkiye İş Bankası TL: IBAN: TR85 0006 4000 0016 8180 7898 60Türkiye İş Bankası Euro: IBAN: TR38 0006 4000 0026 8180 5133 78Türk Bankası TL: Hesap No: 2000025533. UBAN: CT29 1210 1901 0000 0020 0002 5533Türk Bankası EURO: Hesap No: 2000055320. UBAN: CT07 1210 1901 0000 0020 0005 5320Creditwest TL: Hesap No: 100115363. UBAN: CT89 1360 9415 0000 0001 0011 5363Creditwest EURO: Hesap No: 100198655. UBAN: CT53 1360 9415 0000 0001 0019 8655.”