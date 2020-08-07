Minik Nehir hayata tutunamadı

Çatalköy’de 27 Mayıs tarihinde evin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, Nehir Ada Niziplioğlu yaşamını yitirdi
Küçük Nehir, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.
Nehir Ada Niziplioğlu’nun cenazesi dün Türkiye’de İskenderun Karaağaç Mezarlığında defnedildi.
27 Mayıs tarihinde Çatalköy’de havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık kız çocuğu Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış, ardından ise Türkiye’ye sevk edilmişti.
Nehir Ada Niziplioğlu’na bakmakla sorumlu bakıcı G.S. (K-36) ise görevini ihmalden tutuklanmış, davası devam ediyordu.