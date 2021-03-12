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Meteoroloji Dairesinden denizde fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi yurdumuzu etkisi altına alan fırtınamsı rüzgarın devam edeceği bildirdi

Meteoroloji Dairesinden denizde fırtına uyarısı
 Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtınamsı rüzgarın devam edeceğini duyurdu.

Dairenin açıklamasında, bölge denizlerinde kuzey ve batıdan esen rüzgarın 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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