Sn. Ersan Saner, ülkemizdeki köy yollarının yeniden yapımı için hazırlanan projelerin Türkiye tarafından bir şirkete verilmesi, büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar bu gibi ihalelerin ülkemiz müteahhitlerine verilerek ekonominin canlanmasının önünün açılması gerektiğini dile getiriyorlar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak hayvancılarla yaptığınız anlaşma umarız diğer sektörlerde domino etkisi yaratmaz. Zira çiftçiler de arpa ve buğday alımları konusunda sıkıntılıydılar.



Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı olarak turizm sektöründe çalışanlara yönelik sosyal güvenlik desteği için önerge hazırlamanız çok olumlu bir gelişme. Ancak bunu keşke daha önceden yapsaydınız.





Sn. Cafer Gürcafer, yaptığınız açıklamada Türkiye kaynaklı ihalelerin halen ödenmemesi nedeniyle zor durumda olduğunuzu söyleyerek sitem ettiniz. Umarız dediğiniz gibi yerli müteahhidi batırma operasyonu yapılmıyordur.





Sn. Dimağ Çağıner, turizm sektörü olarak tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalışırken, turizmi yönetenlerin yanlış adımlar atmasından dolayı çıkmazda olduğunuzu söylediniz. İnşallah bu durum kısa sürede sonlanır.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, Geleneksel İskele Festivali acaba bu yıl yapılacak mı? Zira bölgenizde uzun zamandır vaka görülmemesi bölge halkını festivalin yapılması konusunda umutlandırdı.

