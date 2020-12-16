Mehmetçik Belediyesi’nden örnek girişimler

Ülkemizin doğusundaki yerleşim yerlerinden biri olan Mehmetçik’te yaşayan yetim bir kişiye ve Mehmetçik’e bağlı Bafra köyünde zor koşullarda yaşam sürdüren bir aileye kış günlerinde sıcak birer yuva sağlamak için Mehmetçik Belediyesi çalışma başlattı. Belediye gerek Mehmetçik’teki yetim kişiye gerekse Bafra’daki aileye küçük prefabrik evler yapmak için kolları sıvadı.YETİM MEHMET OTEL ODASINA YERLEŞTİRİLDİMehmetçik’te hayatını sürdürmekte olan yetim büyüyen Mehmet Hüseyin yaşadığı evin adeta viraneye dönmesi nedeniyle zor günler yaşıyor.Doğduğundan bellidir yetim büyüyen ve kimseyle sorunu olmayan Mehmet Hüseyin’in kalmakta olduğu lojman tarzı evin viraneye döndü.Bu konuda Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet’in evinin yaşanabilir hale gelebilmesi için belediye olarak hükümete çağrı yapmalarına karşın karşılık bulamadıklarını belirtti. Belediyenin kendi imkanlarıyla evi yaşanabilir hale getirene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak Çelebi Garden Otele yerleşmesini sağladıklarını ifade eden Sarıçizmeli, desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi'ye teşekkür etti…Konuyla ilgili Cemil Sarıçizmeli’nin paylaşımı şöyle:“Kış geldi... Havalar soğudu. Mehmet abimizin tek dileği içerisinde yaşanabilecek sıcak bir yuva. Kaldığı evin durumu resimlerde görülüyor. Bu evin yaşanabilir bir duruma gelmesi için Belediye olarak yaptığımız çağrıya maalesef hükümetten karşılık bulamadık. İş başa düştü. Ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak Çelebi Garden Otele yerleşmesini sağladık.Desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi'ye teşekkürü bir borç biliriz.”BAFRA’LI AİLEYE DE YARDIM ELİÖte yandan Mehmetçik Belediyesi önderliğinde, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Bafra Muhtarlığı katkıları ile Mehmetçik Belediyesi’ ne bağlı Bafra köyünde çok zor koşullar altında yaşamını sürdürmeye çalışan yardıma muhtaç aileye yardım eli uzatıldığı bildirildi.Çok zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan fakat gelinen aşamada mevcut evlerinin yaşanamaz duruma geldiği aileye düzenlenecek yardım kampanyası ile sıcak bir yuva inşa edilecek.1 Şubat 2021 tarihinde son bulacak Yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki banka hesaplarına yardımda bulunabilirler.MEHMETÇİK KOOP KREDİ ŞTİ.UBAN NO: CT43 1200 0011 0000 0000 0014 5199HESAP NO: 11-118-140007