Maliye Bakanı Berova’nın, 18 Mart mesajı

"Çanakkale destanı, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ilham ve güç kaynağıdır"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Çanakkale destanı, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ilham ve güç kaynağıdır." dedi.









Maliye Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Berova, mesajında şunlara yer verdi:



“Türk Milletinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümündeyiz.



Hiç şüphesiz 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin topraklarını savunmak ve korumak adına neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir.



Çanakkale destanı, vatan topraklarını zor şartlar altında, kısıtlı mühimmatla, yokluk ve zorluğa rağmen inanç ve azimle canları pahasına savunan kahraman ecdadımızın, bir azmin ve inancı zaferidir. Çanakkale destanı, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ilham ve güç kaynağıdır.



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”



