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Mali İş Birliği Protokolü değerlendirildi

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştü

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Mali İş Birliği Protokolü değerlendirildi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi kapsamında, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, istikrarlı, verimli ve etkin hale getirilmesi konuları görüşüldü.
2023 Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, KKTC'de çeşitli alanlarda sürdürülen proje ve faaliyetlerin son durumları ele alındı.
Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'deki yatırım faaliyetleri kapsamında, E-Devlet hizmetlerinden KKTC vatandaşlarının yararlandırılması ve DSİ projeleri ile organize sanayi bölgeleri, enerji ve sosyal hizmetler alanlarında karşılıklı yapılacak projeler üzerinde duruldu.
 
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