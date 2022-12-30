Mağusa’da gaz zehirlenmesi faciası

Mağusa’da bir evde yabancı uyruklu 4 kişi gaz zehirlenmesine maruz kaldı; 1’i hayatını kaybetti, 3’ü ise yoğun bakıma kaldırıldı

Gazimağusa’da gaz zehirlenmesine maruz kalan bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Dün sabah saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da, 29 yaşındaki Abraham Ogheneovo Oribei ile 22 yaşındaki Lucky Emenim’in ikametgahında bulunan 26 yaşındaki Marian Atamere ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın muhtemelen gaz zehirlenmesine maruz kaldı.

Olay sonucu ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Abraham Ogheneovo Oribei, Lucky Emenim ve Marian Atamere kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Kaza, kazayı getirdi

Mağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında, daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan beton mikserine arkadan gelen araç çarptı. Kazada üç kişi yaralandı



Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Salih Akdeniz, yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan 58 yaşındaki Şükrü Çelik yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Düzgüncan Aydın ve 17 yaşındaki Asil Al Dughamat’ın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

