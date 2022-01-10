Mağusa'da isyan ettiren manzara

Mağusa'da Salamis yolu üzerinde bulanan bazı sokaklarda çöplerin yoğunlaşması ve lağım sularının taşması vatandaşları isyan ettirdi

Mağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Merkez Kafeterya'nın karşısında her gün yüzlerce öğrenci ve aracın geçtiği Bahriyeli sokaktaki kirlilik hem kötü görüntüye hem de kötü kokuya sebep oluyor.Özellikle pandemi sürecinde bu görüntülerin oluşması vatandaşları rahatsız ederken, konuyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş Sağlık Bakanlığı ve Mağusa Belediyesini göreve çağırarak duruma müdahale edilmesini istedi.