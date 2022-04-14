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“Fiber altyapısı kırmızı çizgimiz”

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Tel-Sen, mevcut fiber altyapısını devletin elinden kapma veya başka bir fiber altyapısı oluşturma arzusu olduğunu kaydetti ve fiber altyapısının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti

“Fiber altyapısı kırmızı çizgimiz”
 
 Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), ülkede fiber altyapı sorunu olmadığını, mevcut fiber altyapısını devletin elinden kapma veya başka bir fiber altyapısı oluşturma “arzusu” olduğunu kaydetti.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Pandemi dönemi uygulamaya konulan ‘online eğitim’ programları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell  ile Sağlık Bakanlığı anlaşmalı ‘Güvende Kal’ dijital dönüşüm projesinden Telekomünikasyon Dairesi olarak  gurur duyduklarını ifade etti. Soysan, “İstisnai durumlar dışında yüzde yüze yakın hizmet kalitesine ulaşılan bu projeler Telekomünikasyon Dairesinin bu ülkeye vermekte olduğu altyapı hizmetleri ile sağlanmıştır. Bu durumu inkar ederek bakanlık bakanlık gezip sadece kendi imkanları ile ‘Güvende Kal’ı uyguladık başardık algısı yaratmaya çalışan mobil operatör şirketinin davranışını da komik bulduğumuzu belirtmekte fayda görüyoruz” dedi.
Fiber altyapısının kırmızı çizgileri olduğunu ve dokundurtmayacaklarını kaydeden Soysan, bu doğrultuda yasal haklarını kullanarak, her türlü eylem ve süresiz grevden kaçınmayacaklarını ifade etti.
Soysan, 4G,4.5G,5G yapmak isteyenleri  ‘fiber altyapısı hayata geçmelidir’ diyerek yarattıkları durumdan vazgeçmeye çağırarak, “Ancak ben fiber altyapıya da sahip olayım kurnazlığıyla mevcut altyapıyı işe yaramaz gösterip sahiplenmeye ve/veya alternatif altyapı yaratmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu mümkün olmayacaktır.” dedi.
Soysan şöyle devam etti:
 “Uzun süredir 60 GHz frekansı tartışılırken ve BTHK Başkanlığı bu konuda temkinli olduğunu belirtirken bir anda Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’nın basına da yansıyan ‘talimat verdim BTHK gerekeni yapacak’ demesiyle frekansının önünün açılması, ardından da BTHK Başkanlık süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yasal değişiklik önergesi sunulması akla BTHK Başkanlık süresinin uzatılmasının 60GHz frekansının önünü mü açtı?, sorusunu getirmektedir. Özerk bir kurumun bu şekilde yıpratılacak bir uygulamaya, ne içinde yönetici olanların, ne bundan yarar sağlamaya çalışan firma yetkililerinin, ne de siyasiler ve Ulaştırma Bakanı’nın böyle bir gaflet içinde olmayacaklarına inanıyor, böyle bir yasa önergesinin gündemden kalkması gerektiğini düşünüyoruz.”
 
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