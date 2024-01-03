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“Benden ayrılırsan seni öldürürüm"

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Lefkoşa’da Onur Aykara adlı kişi, eski kız arkadaşını önce ciddi şekilde darp etti, sonra da “Benden başka kimse ile olamazsın, benden ayrılırsan seni öldürürüm" diye tehdit etti

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“Benden ayrılırsan seni öldürürüm"
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Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski kız arkadaşını darp eden Onur Aykara şikayet üzerine tutuklandı.
Zanlı dün "şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp" suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Ocak 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde ayrıldığı sevgilisi Lefkoşa'da sakin S.İ.’nin kalmakta olduğu Ortaköy'de bulunan ikametgâhı içerisinde kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle yüzüne elleri ile tokat vurup kollarından ittirerek ciddi bir şekilde darp ettikten sonra "Benden başka kimse ile olamazsın, benden ayrılamazsın, eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yazılı dava tebliğinde suçunu kabul etmediğini açıkladı. Şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sabıkası olmadığını uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
 
 
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