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LTB, bir günde 600 işyerini denetledi 3 işyerini kapattı

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LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekiplerinin dün 10 bölgede yaptığı denetimlerde dün itibarı ile faaliyete geçen berber ve kuaförler ile restoran, kafe, banka, süpermarket, butik gibi alanlarda hizmet veren 601 iş yeri denetlendi,  kurallara uymayan 3 iş yeri kapatıldı, 4 kişiye maske takmaması nedeniyle kişi başı 440 TL para cezası kesildi

LTB, bir günde 600 işyerini denetledi 3 işyerini kapattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) dün 601 iş yerini denetledi, denetimler sonucu 3 iş yeri kapatıldı, maske takmayan 4 kişiye ceza kesildi. 

Konuyla ilgili LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu’nda alınan kısmi açılma kararı sonrasında faaliyetlerine izin verilen iş yerlerine yönelik denetimleri sürdüren LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekipleri dün 10 bölgede 10 farklı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde dün itibarı ile faaliyete geçen berber ve kuaförler ile restoran, kafe, banka, süpermarket, butik gibi alanlarda hizmet veren 601 iş yeri denetlendi,  kurallara uymayan 3 iş yeri kapatıldı, 4 kişiye maske takmaması nedeniyle kişi başı 440 TL para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, yurttaşların denetimler ile ilgili şikâyetlerini Alo 185 çözüm hattına iletebileceği belirtildi.

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