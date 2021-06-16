banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
131 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
192 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
31 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
169 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
71 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
26 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
56 0
banner661

Lefkoşa’ya hastane için arazi TC Büyükelçiliği’ne devredildi

banner476

Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı Devlet Hastanesi için ilgili arazi, KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredildi

banner666
Lefkoşa’ya hastane için arazi TC Büyükelçiliği’ne devredildi
Lefkoşa'ya yapılacak 500 Yataklı Devlet Hastanesi için ilgili arazinin KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:
KKTC Meclisi’nce de 26 Mart 2021 tarihinde onaylanan  ve 8 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren söz konusu 500 yataklı hastane projesini yapılacağı Lefkoşa- Kızılbaş’ta, BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki arazi, bu amaçla 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan bir teslim tutanağı ile KKTC Sağlık Bakanlığı’nca TC Sağlık Bakanlığı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredilmiş ve bunun ardından konu arazi ,T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce ‘’Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları Hazırlanması ‘’ için ihaleyi kazanan proje  grubuna devredilmiştir.
Toplam 135,000 m2 kapalı inşaat alanına sahip hastande “İhtiyaç Programı Tespit Formu”na göre 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı ve 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere toplam 500 yatak yer alacaktır.
Arazinin zemin etütleri tamamlanmıştır.
SANER: “ARAZİYİ BİR BUÇUK AY ÖNCE DEVRETTİK”
Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin arazisini bir buçuk ay önce devrettiklerini açıkladı.
Saner, arazinin zemin çalışmalarının da yapıldığını, hedefin 15 Kasım’da temelin atılması olduğunu belirtti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.