Lefkoşanın sevilen simalarından birini daha kaybetti.

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Adıgüzel ailesinin güler yüzlü, yardımsever siması Umahan Adıgüzel dün vefat etti.

Umahan Adıgüzel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



