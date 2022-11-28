“Lefkoşalı’nın önünü açacağız”

CTP’nin LTB Başkan Adayı İncirli, Brüksel’de, Avrupa Komisyonu Yapısal Destek Reform Destek Genel Müdürü Mario Nova ile bir araya geldi. İncirli, Nava ve ekibine Lefkoşa’yla ilgili projelerini sunduklarını bildirdi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Brüksel’de, Avrupa Komisyonu Yapısal Destek Reform Destek (DG Reform) Genel Müdürü Mario Nova ile görüştü. Dünyaya kapıları açmaya tanınmış bir şehir olan Lefkoşa’dan başlamak gerektiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, ayakları üzerinde duran bir başşehir yaratmak, nefes alan ve nefes aldıran bir Lefkoşa için kolları sıvadıklarını söyledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Sıla Usar İncirli, Nava ve ekibine Lefkoşa’yla ilgili projelerini sunduklarını ve bu projeler üzerinde değerlendirme yapma fırsatı elde ettiklerini bildirdi.

İncirli, Lefkoşalı’nın önünü açacak işler yapacaklarını vurguladı ve şu şekilde devam etti:

“Bizim üreten ve kazanan bir Lefkoşa’ya da ihtiyacımız var. Lefkoşa’nın dünyayla birleşen bir yapıya kavuşması için yeni geçiş noktaları açılmalı. Haspolat-Mia Milia kapısının açılmasının öneminden söz ettik. Biz, bu kapının açılabilmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Bu sayede Yeşil Hat Tüzüğü ile iki toplum arasındaki ticaretin de önünün açılacağı ve daha da artacağı ve bunun da iki taraf için de faydalı olacağı üzerinde görüş birliğine vardık. Ayrıca Baf ve Mağusa kapılarıyla ilgili de değerlendirmelerimizi gerçekleştirdik.”

Nefes alan bir Lefkoşa için yeşilin çoğaltıldığı, trafiğin azaltıldığı, insanların yeşil alanlarda uzun zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmaları gerektiğini ifade eden Dr. Sıla Usar İncirli, Brüksel’de Nava ve ekibiyle iklim krizi ve nefes alan Lefkoşa konularını görüştüklerini söyledi.

Yeşil alanların Lefkoşa’nın akciğeri olacak şekilde artırılması, bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, dinlenme alanları, sportif aktivite alanları projelerini Nava’yla paylaştıklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal açıdan da güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

