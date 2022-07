Başkent Lefkoşa’daki son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı, törenle açıldı. Büyük ilgi gören açılışta birbirinden renkli etkinlikler yapıldı. Başkan Harmancı “Lefkoşa büyük bir aşktır” vurgusu yaptı

Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılbaş Parkı olarak yeniden başkente kazandırıldı.Başkent Lefkoşa’daki son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nda 500 metre yürüyüş ve koşu yolu, çocuk oyun grupları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları bulunuyor. Kızılbaş Parkı’nda ayrıca konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi de yer alıyor.Önceki akşam saat 19.00 itibarı ile birçok sportif ve sanatsal etkinlikle binlerce kişiyi ağırlayan Kızılbaş Parkı’nın açılışı, renkli görüntülere sahne oldu. Lol bebekler, Elsa ile Yüz Boyama ve DJ Serdar Eren açılış etkinliğinin ilk aktivitelerine imza atarken, devamında Ozan Özgenler ile Varil Boyama, Aycan Akçın ile Çiçek Tasarım Atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile Uçurtma etkinliği yer aldı.Basketbol sahasında Fastbreak Basketbol Altyapı Okulu’nun basketbola dair yaptığı aktiviteleri birçok kişi takip ederken, aynı anda plaj voleybolu sahasında başarılı voleybolcular Kemal Şah, Aliosman Nurettin, Umut Aksular ve Osman Çetintaş’ın heyecan dolu gösteri maçı yer aldı.Bora Altıntaş ve Fiberia BMX ekibi, kaykay pistinde izleyenleri heyecanlandıran ve büyük beğeni kazanan performanslara imza attı. Amfi alanında KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı sporcuların gösterisi, Cranberries Advance Dans gösterisi ile Golden Band Cyprus Ateş gösterisi ve ışıklı Su Varili Gösterisi geceye ayrı bir hava kattı. Gece, Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri ile tamamlandı. Konser ve sanatçıların performansları da izleyenlerden tam not aldı.Açılışta yapmış olduğu konuşmada LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bu kadar güzel yürekle, birbirine sımsıkı bağlı Lefkoşalıların sevgisiyle buluşmak bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk” diyerek sözlerine başladı.Umut ve emekle birlikte tüm renklerin kardeşliğini simgeleyen, son 20 yılın en büyük parkı konumundaki Kızılbaş Parkı’nın Lefkoşa'ya, çocuklara, gençlere ve herkese hayırlı olmasını dileyen Başkan Harmancı, parkın olduğu alanın tonlarca çöpün olduğu bir görüntüden, her bir köşesinde farklı aktiviteleri barındıran bir alana dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.Başkan Harmancı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Zor günlerin içerisinde, iyi şeyler de yaşıyoruz, Kızılbaş Parkı gibi. Evet, hayatımızda her şey kötü olmayacak, doğru ile yürünen yolların sağladığı başarıları görüyoruz ve ne mutlu ki bunu yine tüm Lefkoşalılarla beraber başarıyoruz. Lefkoşa büyük bir aşktır, şüphesiz güvendiniz ve bu parkın her bir metrekaresini siz yarattınız, buradaki en büyük emek siz Lefkoşalılarındır.”