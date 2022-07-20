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Atun'un görevden alınması Oktay'la görüşülecek

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Başbakan Üstel'in, bugün adaya gelecek olan TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Sunat Atun'un durumunu masaya yatıracağı konuşuluyor

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Atun'un görevden alınması Oktay'la görüşülecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti'nde gözler Bakanlar Kurulu değişikliğine çevrildi.
Maliye Bakanı Sunat Atun'un "bir kez daha görevden alınması" istendi.
Sucuoğlu Hükümeti döneminde Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "görev değişikliği" talebi iletilmiş, ancak, bu talep yerine getirilmemişti.
Ulusal Birlik Partisi'ne yakın kaynaklar ve siyasi kulisler, Başbakan Ünal Üstel'in, 20 Temmuz törenleri nedeniyle adaya gelecek TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Sunat Atun'un durumunu masaya yatıracağını konuşuyor.
Ulusal Birlik Partisi'ne yakın önemli bir kaynak, "UBP Merkez Yönetimi ve Genel Başkanı da hükümete ve partiye yönelik tutumu nedeniyle Sunat Atun'un görevden alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu yönde, Türkiye'yle de uyumlu ilerlenmesi yönünde görüşünü iletti. Başbakan Ünal Üstel, sayın Fuat Oktay'la bu konuyu görüşecek" değerlendirmesi yaptı.
Maliye Bakanı Sunat Atun, bu yöndeki söylentilerle ilgili herhangi bir yorum yapmazken, Başbakan Ünal Üstel de sessizliğini koruyor.
Atun'un yurt dışında olduğu sırada Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Bakanlık Müdürü, Başbakan tarafından görevden alınmıştı.
 
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